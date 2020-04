Rosalía se corta el flequillo: trucos (de los expertos) para cortarte el flequillo en casa

¿Cambio de look durante la cuarentena? Pues Rosalía es de las que se ha atrevido y se ha cortado el flequillo en casa. Os tengo que confesar que yo también me he cortado el pelo estos días en casa por primera vez. ¿Alguna atrevida más en la sala? Netflix, algo de gimnasia, retos de Instagram y cambios de look caseros. Algunos optan por teñirse y Rosalía por cortarse el flequillo. ¿Quieres hacerlo en casa? Nosotros te dejamos algunos trucos de los expertos para que no falles esta cuarentena por coronavirus en España.

Por eso, que mejor día para recuperar los consejos y truquitos que nos dio nuestra compañera Elisa al principio de la cuarentena por coronavirus en España de la mano de los expertos. ¡Coge papel y boli! Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, dice que lo primordial es utilizar buenas herramientas “Tijeras de cocina, las del escritorio… No, no son, ni de lejos los mejores utensilios para cortar el pelo”, dice el experto. “Si se puede, es importantísimo tener unas tijeras específicas y bien afiladas, porque si no están bien afiladas, con cada tijeretazo el pelo irá hacia atrás y quedará demasiado corto, y no controlaremos bien la longitud”, explica Sánchez.

¿Y si lo que queremos es únicamente cortarnos el flequillo como Rosalía? En este caso, Eduardo Sánchez recomienda hacerlo siempre con el pelo seco. Asegura que en mojado es más fácil equivocarse con la longitud. “Siempre es importante partir del cabello secado al aire, sin estirar con plancha ni secador: de esta forma, evitaremos excedernos en el corte”, dice el especialista. Además afirma que escoger bien el punto de partida es uno de los puntos más complejos. ¡No te pierdas todos los consejos de los expertos en nuestro artículo de ‘Trucos para cortarte el pelo (y el flequillo) en casa y no morir en el intento’!