Paula Echevarría ha encontrado el ‘uniforme de gala’ para esta cuarentena (y tiene truco)

¿Quién sigue aún pasando los días en pijama durante esta cuarentena por coronavirus en España? Nosotros hacemos como Paula Echevarría, el pijama solo para dormir. Los psicólogos no se cansan de decírnoslo, debemos mantener unas rutinas también en lo que respecta a nuestro armario. Por lo que estar siempre con prendas de dormir, aunque no vayamos a salir de casa, no es nada recomendable. Paula Echevarría no pierde la costumbre de enseñarnos sus looks durante la cuarentena por coronavirus en España. Y esta vez nos ha mostrado como podemos ir por casa estos días con un conjunto primaveral que siga las tendencias, sin renunciar a ir cómoda pero quitándonos el chándal o el pijama.

Si la semana pasada nos enseñaba un look con un short estampado floral de margaritas de Zara que cuesta 22,95€ y recuerda que puedes comprarlo y recibirlo ahora o cuando todo pase, que conjuntaba con una camiseta y un cárdigan. Hoy vuelve a repetir la opción del shorts que parece una falda pero esta vez con un jersey y una diadema. ¿El motivo? Se trata de una propuesta con truco, ya que realmente no estamos ante una minifalda sino ante un pantalón corto.