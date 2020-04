María F. Rubíes tiene el vestido (perfecto) para hacernos soñar con las noches de verano

Cada uno intenta animarse con lo que puede en estos días de coronavirus en España. Yo cierro los ojos y me imagino viviendo ese verano soñado, en el que de verdad daremos valor al más pequeño gesto, a los atardeceres, a un abrazo a una comida delante del mar. Sí, éramos felices y no lo sabíamos. Y a ese verano me transporta el vestido que estrenó ayer en casa durante la cuarentena la influencer María F. Rubíes y lo mejor es que es de la marca de otra influencer y amiga suya, Paula Ordovás. ¿Hay algo mejor que mujeres que triunfan y se apoyan? ¡Viva ellas!

Se trata del vestido Tie Dye de nueva colección, sin duda un sueño hecho vestido. ¿Su precio? 119€ y no puede ser más perfecto. El vestido Tye Dye destaca por el amplio escote de su espalda, que finaliza con una caída a modo de cascada. Además, su ligero tejido le proporciona gran movimiento al andar. Esta prenda te da la posibilidad de utilizarla tanto para un evento, como para las largas tardes veraniegas. ¡Amor a primera vista! Y es que mirando la nueva colección de My PeepToes Shop es todo maravilla, desde camisetas con los escotes más originales a bañadores y bikinis que te robarán el corazón.