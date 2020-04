Mery Turiel nos enseña la forma más cool de llevar el pañuelo (y que vas a querer imitar cuando acabe la cuarentena)

Parece descabellado hablar del verano en estos momentos tan complicados en los que prácticamente todo está lleno de incertidumbres, pero no podemos negar que evadirnos pensado en estos próximos meses de sol, en los que (ojalá) todo haya llegado a su fin, se ha convertido en un buen remedio para nosotras. Pensar en viajes, en futuros planes, en estilismos... Es inevitable no aferrarnos a ello para conseguir enfrentarnos a esta situación. De ahí la alegría que nos produce cuando nuestras influencers nos muestran estampas veraniegas o looks protagonizados por piezas repletas de color y estampados.

Si ayer era María F. Rubíes la que lograba trasladarnos a las noches de verano gracias a su delicado vestido de estilo tie-dye, hoy ha sido Mery Turiel quien ha hecho lo propio, aunque esta vez un pañuelo ha sido el protagonista.

La influencer madrileña ha optado por sumarse a una tendencia que lleva varias temporadas en auge: el uso de pañuelos como tops. Turiel ha decidido convertir un delicado diseño estampado en tonos cálidos, firmado por Laagam, en la prenda principal de su estilismo simplemente atándolo a su espalda con un nudo. El resultado, combinado con jeans como en el caso de Mery, es ideal.

Además de la elegida por la influencer, también puedes probar otras formas de llevarlo como es anudarlo al cuello, logrando un estilo más rompedor, y posteriormente en la espalda, o simplemente en forma de crop top anudado en la parte delantera, ideal para aquellas con poco pecho. ¿Cuál eliges?