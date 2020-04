El nuevo truco viral para customizar tus vaqueros en casa (y que parezcan recién comprados)

En medio de la tormenta y de la cuarentena por el coronavirus, el estampado tie dye vuelve a nuestras vidas para alegrar todos nuestros looks de entretiempo. El estampado hippie noventero que triunfó la temporada pasada ha vuelto a nuestras vidas en forma de sudadera y con mucha más fuerza estos días. Ya se la hemos visto a María Pombo o a Marta Lozano en estos días de confinamiento en casa. Y si tu eres de las que no puede esperar a que pase todo esto para comprarlo, te vamos a enseñar como hacer una sudadera con el estampado desteñido tan de moda en casa. ¡Pero atenta! Que ahora el nuevo truco viral es customizar tus vaqueros con lejía, como no ha enseñado la influencer Teresa Andrés.

¿Customizar tus jeans para que parezcan nuevos en esta cuarentena? ¡Es muy fácil! Los vaqueros bicolor son una de las piezas protagonistas de esta primavera. Para hacerlos en casa solo necesitas, un cubo con lejía y mucha imaginación. Puedes probar a doblar el vaquero con pliegues, y envolverlo con gomas elásticas para que solo se tiña por partes, ¡lo que diga tu imaginación!