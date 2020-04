Paula Echevarría y la camiseta más cañera (y original) para el confinamiento en casa

“¿Sabéis qué?.. cada día me cuesta menos vestirme para estar en casa.. Al principio se me hacia bola claro, acostumbrada toda la vida a llegar a casa y desvestirte cuanto menos era raro vestirse para estar en el sofá.. pero después de 44 días os diré que veo de lo más normal vestirme, maquillarme ... solo me falta el tema zapatos... como siga la cuarentena aun me veréis en tacones! Vosotros como lo llevais?”. Eso nos contaba el otro día Paula Echevarría en su cuenta de Instagram mientras lucía un vestido de Mioh en tonos azules y blancos que resaltaban su moreno en esta cuarentena por coronavirus en España. ¿Y vosotras? ¿Os cuesta menos? Y hoy nos ha dejado la inspiración con esta camiseta de lo más rockera, graciosa, original y con ese toque deportivo americano que tanto nos gusta.

Se trata de esta camiseta de manga corta de línea ligeramente oversize de Pinko con punto liso pesado de puro algodón con estampado «Spirit Animal», con una imagen de un burrito. Una de las ilustraciones de la artista Lucia Heffernan, que ha colaborado con Pinko en este proyecto especial. La camiseta está embellecida con bandas en contraste de color en las mangas, bordado delantero y pequeños strass. ¿Su precio? Eso sí, un poco cara para estar en casa esta cuarentena, 170€. En la web de la marca está disponible en todas las tallas menos en XL.