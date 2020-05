Aitana comparte con sus seguidores la lista de Spotify que escucha cada día y está... ¡repleta de temazos!

¿Una buena dosis de música para coger con ganas esta semana? Tranquila, Aitana tiene la solución, ¡y te va a encantar! La aclamada cantante ha escuchando las plegarias de sus millones de fanáticos y siguiendo seguido los pasos de otros como Alejandro Sanz o Selena Gómez ha compartido los temas que más escucha, en concreto una playlist de Spotify con hasta 50 canciones, bueno temazos, llamada “En casa con: Aitana”.

Una recopilación de sus temas más escuchados cada día, como bien ha afirmado la propia cantante, donde encontramos todo tipo de estilos. Una enorme variedad que promete dejar sin palabras a sus seguidores y reinar como una de las listas más escuchadas en la plataforma. Y sino al tiempo.

🤪💖🥺 @SpotifySpain he creado una lista que yo suelo escuchar mucho espero que os guste 🤓 https://t.co/wQT4cyxdXs pic.twitter.com/j76NPIQukX — Aitana (@Aitanax) May 11, 2020

En ella encontramos desde clásicos de la música española como El hombre del piano de Ana Belén o La Flaca de Jarabe de Palo hasta hits internacionales de la talla de What Do You Mean de Justin Bieber o She Will Be Loved de Maroon 5. Además de canciones como Dinamita de La Bien Querida, Too Good At Goodbyes de Sam Smith, Your Song de Rita Ora o Lush Life de Zara Larsson, y muchas más. ¿Puede ser más guay esta lista? No lo creemos...

Y por si este regalo fuera poco, horas más tarde, Aitana sorprendía a sus seguidores con un auténtico notición: el próximo día 15 saldrá a la luz un nuevo tema en colaboración con el grupo Reik, Enemigos. La catalana sí que sabe alegrar el lunes a sus seguidores.