Este es el vestido ‘made in spain’ que arrasa en Instagram y que desearás tener en tu armario este verano

Es domingo, aquí está nublado pero me he puesto música y me he trasladado al verano. ¿No os pasa a vosotros? Aunque creo que en Madrid el domingo ha amanecido soleado, a mi me pasa. Hay música y ropa que me traslada al verano. Y esto es lo que me ha pasado con esta nueva versión del vestido estrella de Laagam para este verano. Pensar en el verano, pero no uno cualquiera, si no el mejor verano de nuestras vidas, porque cuando todo esto pase valoraremos mucho más todas las pequeñas cosas de la vida. Terrazas sin fin, quedar con los amigos, llorar pero de risa, visitar las ciudades de España que aún tenemos que tachar de nuestra lista y todo eso nos lo imaginamos con este nuevo vestido de Laagam. ¿No os pasa a vosotros? Yo siempre que recuerdo un momento feliz de mi vida, lo asocio a un vestido o prenda concreta que llevaba ese día. Y esto es lo que quiero que nos pase con este vestido, que nos recuerde al mejor verano de nuestras vidas. Porque sí, aunque la tormenta ahora sea fuerte, esto también pasará. Y aunque sea un verano de desescalada en esa nueva normalidad que tanto nos hablan, este vestido nos acompañará. Ya sea en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Formentera o Lanzarote.

Se trata del vestido Amazona de la nueva colección de Laagam, un diseño de estilo pareo con escote cruzado al cuello y elástico en la espalda. ¡Nuestro crush de la semana! Nos imaginamos 24/7 en verano, ya sea con unas botas cowboy, unas sandalias, para comer en una terraza o para cenar a la luz de la luna con unos pendientes llamativos o unas sandalias joya. Si hace unos meses os enseñábamos la primera versión de este diseño que se agotó en días, ahora esta tercera versión con estampado floral tan en tendencia nos traslada al verano más optimista, del que disfrutaremos de cada detalle, aunque sea simple.

¿Su precio? 44€. Además como os decíamos, hay dos versiones más del vestido con diferentes estampados. ¿Preparadas para el verano?