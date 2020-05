Estos son los trucos (fáciles y baratos) del bronceado de Paula Echevarría y la vas a poder copiar en casa

¿Un bronceado para morir de envidia? No hay día de esta cuarentena que no hayamos destacado el bronceado tan bonito y brillante que lucía Paula Echevarría junto a su look diario de confinamiento en casa. Un bronceado perfecto que ya hemos visto como lucía también en la calle con looks primaverales en esta fase 0 de la desescalada en Madrid para ir a la peluquería. ¿Lo mejor? Que Paula muy fan de La Vecina Rubia, sabe que compartir es de guapas y por eso nos ha chivado por stories de Instagram sus truquitos para lucir ese bronceado perfecto.

Su piel brilla siempre tanto y tiene ese tono bronceado tan bonito y natural. Nada de autobronceadores, pero estos son los truquitos fáciles y baratos de Paula para estar morena que tu también le puedes copiar en tu casa:

1. El primer producto que utiliza se llama E’LIFEXIR DERMO CACAO SENSE y, gracias a su fórmula multiactiva, ayuda a reducir la grasa en un 7% y la piel de naranja en un 20%. Además, reafirma y aporta un tacto suave y una luminosidad instantánea a la piel al tiempo que la prepara para la aplicación de otros tratamientos. A continuación te contamos un poquito más en detalle cuáles son los beneficios de este nuevo producto que ha conquistado a Paula Echevarría y solo cuesta 13,48€.

Prepara la piel : el polvo de cáscara de coco procedente de la Polinesia francesa elimina de la piel impurezas y células muertas, mejorando la microcirculación gracias a su granulometría. Sobre la piel oxigenada y gracias al masaje, los activos penetran en profundidad, logrando que la figura se redefina, además de quedar lisa y aterciopelada.

Reduce el acumulo de grasas: el extracto de cacao y el café verde logran penetrar hasta las capas más profundas de la piel, estimulando la acción quema grasas de las zonas más rebeldes. Estos extractos naturales, con alto contenido en polifenoles, favorecen la eliminación de líquidos y toxinas de los tejidos.

Calma e hidrata la piel: el bisabolol orgánico y aceite de semillas de limnanthes alba aportan una profunda sensación de calma e hidratación a la piel, dejando un tacto suave y una luminosidad instantánea.

2. El segundo producto que utiliza responde a la pregunta que todas nos hacemos. ¿Cómo puede ser que Paula Echevarría se ponga tan morena en tan poco tiempo? Porque se aplica un activador de bronceado que se compra en Tacha Beauty y que como ella misma explica en sus Stories “te pones muy morena, muy rápido”. Se trata de un gel en crema no graso para rostro y cuerpo que prepara, intensifica y prolonga el bronceado y que puedes comprar a través de la página web de Tacha Beauty y cuesta solo 29 euros.

3. Aceite protector Soleil Bronzer SPF 15 de Lancôme, un aceite protector que embelleza la piel gracias al aceite de argán nutritivo, al aceite de rosa mosqueta regenerador y al aceite de monoï alisador. Además, huele a verano. Precio : 30 €

4. Golden Radiance Body oil de Freshly Cosmetics, un aceite corporal que no solo deja ese tono luminoso y uniforme sino que también nutre en profundidad con una concentración de 12 aceites vegetales de alta calidad y de rápida absorción, actúa como reductor, anticelulítico e incrementa la elasticidad y la firmeza de la piel, e incluso trata y previene estrías y cicatrices. Su composición incluye aceites vegetales de alta calidad como el de marula virgen, babasú orgánico, jojoba orgánico, rosa mosqueta, avellana orgánico, macadamia o chía virgen. Además, incorpora dos tecnologías de microalgas que actúan como un potente reductor, anticelulítico, antioxidante y protector del fotoenvejecimiento cutáneo. ¡Su perfume natural es pura adicción, combina más de 10 extractos naturales de frutas y flores! ¿Su precio? 26 euros.