Pedro Pascal tiene las zapatillas perfectas para ir al gimnasio (y para todo lo demás)

Pedro Pascal está viviendo un momento profesional de envergadura, encadenando proyectos de gran importancia en la industria cinematográfica y televisiva. Su presencia en la pantalla grande y pequeña es notable, consolidándose como una de las figuras más demandadas del panorama actual en Hollywood con producciones que van desde la ciencia ficción a dramas históricos y comedias.

Asimismo, el intérprete chileno ha sabido forjar una imagen de referente de estilo, una evolución cuidada por destacados estilistas. Desde los icónicos microshorts de la MET Gala 2023 hasta las atrevidas botas de caña alta, Pascal ha demostrado capacidad para influir en las tendencias de moda, cultivando una imagen que le ha valido el apodo de "hot daddy" en las redes sociales y el circuito fashionista.

En este sentido, tras un calendario repleto de grabaciones y giras de promoción, el actor ha optado por un merecido descanso. Durante un reciente fin de semana, se le vio realizando actividades cotidianas, incluyendo una visita al gimnasio, donde calzaba unas deportivas que han captado la atención del público por su popularidad y diseño.

Las zapatillas de ingeniería suiza que triunfan en el asfalto

En este contexto, estas deportivas, las On Cloudtilt, se han posicionado en el mercado, dejando atrás su uso exclusivo para el ámbito deportivo para convertirse en un icono de la moda urbana, según GQ. Su ascenso meteórico se atribuye a una combinación de factores, entre los que destaca una estética depurada que encaja con el minimalismo actual y una colaboración con la casa de lujo Loewe, que las catapultó a la lista de las zapatillas más codiciadas del momento, redefiniendo lo que se espera en amortiguación.

De este modo, la clave de su rendimiento reside en la innovación tecnológica. Incorporan el sistema CloudTec Phase, diseñado con una precisión que evoca la ingeniería suiza. Sus exclusivas aberturas inclinadas en la suela no son meramente decorativas, sino que están estratégicamente dispuestas para guiar la pisada, absorbiendo el impacto con suavidad y distribuyendo la energía para un retorno de hasta el 58% superior a la media del mercado.

Por otro lado, la tecnología se complementa con la espuma Helion, una composición ligera y reactiva que asegura un equilibrio entre la máxima comodidad y una respuesta ágil, digna de una pista de atletismo. El compromiso con la sostenibilidad es también parte integral, pues el empeine de estas zapatillas se fabrica con poliéster 100 % reciclado, reduciendo el consumo de agua en su producción.

En último término, la versatilidad de las Cloudtilt las convierte en una herramienta adaptable para el vestuario contemporáneo. Su diseño tipo calcetín y el eficiente sistema de cordones rápidos facilitan su uso diario, mientras que su silueta sobria permite combinarlas con una gran variedad de estilos, desde el denim más casual hasta la sastrería relajada, lo que las consolida como un accesorio de estatus y buen gusto que Pedro Pascal luce con naturalidad.