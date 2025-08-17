Eugenia Martínez de Irujo apuesta por los vaqueros y el estilo boho chic para su noche de concierto

Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido, una vez más, en el centro de todas las miradas con su look relajado, original y lleno de personalidad durante una de sus salidas más divertidas del verano: una noche de concierto en el Concert Music Festival. La aristócrata, que siempre sorprende con combinaciones atrevidas y un estilo boho chic muy definido, eligió un conjunto cómodo pero lleno de guiños de tendencia, perfecto para disfrutar de la música en directo sin renunciar al estilo.

Con este conjunto, Eugenia Martínez de Irujo confirma por qué sigue siendo uno de los grandes referentes de estilo en nuestro país. Su capacidad para combinar prendas básicas como unos vaqueros con piezas únicas y llenas de personalidad la convierten en un icono de moda que apuesta por la autenticidad por encima de todo. Su look es, además, una inspiración clara para quienes este verano quieran elegir un estilismo de concierto que sea cómodo, estiloso y muy personal. Los vaqueros anchos, las prendas de crochet y los accesorios artesanales se consolidan como el uniforme perfecto para disfrutar de la música con estilo.

El vaquero, su gran aliado

Eugenia confió en un pantalón vaquero ancho como base de su look. Los jeans, además de ser una prenda todoterreno, resultan ideales para este tipo de planes estivales: versátiles, frescos y fáciles de combinar. Su corte holgado aporta comodidad y movimiento, lo que hace que sean una elección perfecta para bailar y vivir intensamente un festival.

Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinesdeirujo

En los últimos años, Eugenia ha demostrado que los vaqueros son su prenda fetiche. Ya sea para sus looks más casual o para ocasiones más especiales, siempre consigue adaptarlos a su estilo único. En este caso, los elevó con prendas y accesorios que marcaron la diferencia.

El toque boho del jersey de crochet

El protagonismo del look se lo llevó el jersey de punto de rayas onduladas en verde y blanco, con un aire artesanal que recuerda a las prendas de crochet que tanto éxito tienen este verano. Las piezas tejidas a mano, con ese aire retro y setentero, son una de las grandes tendencias de la temporada y Eugenia supo incorporarlas a su outfit con total naturalidad.

El look de Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Este tipo de prendas no solo son tendencia, sino que además aportan calidez y originalidad al estilismo, algo que encaja a la perfección con la estética boho chic que tanto identifica a la hija de la Duquesa de Alba. Otro de los puntos fuertes del look fue su bolso de crochet con motivos florales de colores, hecho a mano por la firma Deco Etxe. Se trata de un accesorio que encarna a la perfección la moda slow y sostenible, apostando por el diseño artesanal y por piezas únicas que no pasan desapercibidas. El bolso, de inspiración hippie, añadió un toque de color al conjunto y reforzó ese aire desenfadado y festivalero que pedía la ocasión.

Los accesorios con sello propio

Como joya, Eugenia lució una cruz de su última colección con Tous, “Eugenia by Tous”, demostrando que siempre apuesta por piezas con valor sentimental y personal. Este detalle aporta sofisticación y convierte el look en un reflejo de su estilo personal: una mezcla de comodidad, tendencia y un guiño a sus propios diseños.

Además, completó el estilismo con un cinturón llamativo y un collar estilo choker, un accesorio que refuerza el aire moderno y rebelde de su look festivalero.