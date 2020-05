Un COLORETE negro (sí, NEGRO) es el hallazgo beauty de la primavera

¡Vaya lata! Te han quedado genial la base de maquillaje y el corrector. Has logrado un acabado perfectamente natural. Y... de pronto... arruinas todo el “esfuerzo” con un brochazo de colorete mal dado. ¿Qué haces? Retirar el sobrante con un poco de papel puede ser engorroso. Volver a poner base encima es una tentación pero sabes que no funcionará. ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a sucedernos jamás? Pues... lo cierto es que, por contradictorio que pueda parecer, la solución pasa por ¡usar un colorete negro!

El colorete ‘Bad Princess Charmed’ de You Are The Princess realizado con pigmentos que reaccionan al pH de la piel y proporcionan un rubor que sienta bien a todo el mundo. No exageramos. El secreto resude en su fórmula, que estimula los melanocitos naturales de la dermis, es decir, las células responsables de la pigmentación de la piel, y genera un efecto buena cara al instante. Su composición no incluye parabenos y en su formulación solo conviven componentes naturales como la manteca de cacao, un poderoso antioxidante que protege nuestras células de los radicales libres (además de ser fuente de de minerales y vitaminas, como la vitamina E) o la manteca de Karité con altas propiedades hidratantes, y antioxidantes para proteger y nutrir la tez. De modo que sube el tono de tu mejilla a la vez que calma, suaviza y fortalece la barrera lipídica de la piel ofreciendo una textura agradable. Además puedes olvidarte de problemas como el acné cosmético y presumir de un rostro radiante.

Por si fuera poco, se trata de un producto vegano y cruelty-free que no ha sido testado en animales. Y a pesar de sus estándares de calidad mantiene unos precios democráticos. El producto está disponible en Primor y tiene un precio de solo 2,99 euros.

Cómo utilizar el colorete de moda para un efecto buena cara

Este colorete está diseñado para una aplicación rápida y fácil y para que resulte cómodo sobre la piel. Aplícalo en tus mejillas, con dedos o con brocha, a toquecitos, sin necesidad de arrastrar el producto, solo te quedará, esperar unos segundos hasta que aparezca un rubor jugoso, sexy y hechizante.

Se puede modular para controlar la intensidad, sólo tienes que repetir la acción si quieres potenciar el color ¿El secreto de experta? Aplicarlo sobre el párpado fijo, como sombra de ojos y en la linea inferior de las pestañas para conseguir un efecto que ilumine la mirada.