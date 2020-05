Rocío Osorno tiene el pantalón pareo que arrasará en Zara

Rocío Osorno nos ha conquistado con su última y colorida publicación en Instagram. La influencer ha causado sensación con un pantalón tipo pareo de Zara que rápidamente se ha convertido en objeto de deseo de sus seguidoras. Pocas cosas hay tan cómodas y estilosas en verano como una prenda como esta. ¿Lo mejor? Que todavía quedan tallas y que también está a la venta en dos colores básicos: el negro y el blanco.

El de Rocío Osorno en amarillo limón es un pantalón tipo pareo de tiro alto y cintura elástica. Lleva detalle de lazada en delantero y tiene un precio de solo 19,95 euros. Está disponible en las tallas S, M y L en los tres colores que te mostramos a continuación y, en función de lo largo que te quede y si quieres o no meterle el bajo, puedes llevarlo con cuñas o con los zapatos planos que estarán de moda este verano.

Puedes combinar el pantalón de Rocío Osorno con un top sencillo o una blusa de manga abullonada como la que ha llevado la influencer. Te lo pongas con lo que te lo pongas, el pantalón pareo de Osorno se va a convertir en el protagonista de muchos de tus looks veraniegos. De hecho, queda estupendamente bien con un bañador a modo de top y te podemos asegurar que no vas a encontrar ningún pantalón tan estiloso y fácil de llevar como este. Es un auténtico must have y no puedes quedarte sin él.