Calcetines altos bordados para llevar con zapatillas en verano a lo María Fernández Rubíes

María Fernández Rubíes nos ha conquistado con una forma muy vintage de llevar las zapatillas de moda de la temporada. La influencer ha lucido las New Balance Made in US 990v5 con los calcetines altos bordados que venimos buscando desde hace meses y ahora, por fin, ¡los hemos encontrado!

Por fortuna, antes de que sea demasiado tarde y el calor apriete de lo lindo, hemos descubierto que en una de nuestras tiendas low cost favoritas hay cantidad de calcetines altos bordados que podemos llevar como María Fernández Rubíes. Hablamos de Pull & Bear, que ha sacado una colección espectacular. A continuación te mostramos tres de nuestros favoritos. Todos tienen un precio de 3,99 euros y estamos convencidas de que tanto los de la margarita, como los del albaricoque o la fresa te van a enamorar.

Si también quieres hacerte con las zapatillas de la influencer, tienes que saber que están disponibles en la página web de New Balance. Tienen un precio de 200 euros y están disponibles en todas las tallas. El modelo que ha llevado la futura mamá también se fabrica en color gris y quizá sea una opción más versátil aunque menos llamativa. De cualquier forma, son muchas las zapatillas en colores neutros que puedes encontrar actualmente en las tiendas y pocas las zapatillas moradas bonitas que puedas hacer tuyas este verano. Nosotras tendríamos clara la decisión. Ahora, tú eliges.