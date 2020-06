Esta es la marca (española) de collares que va a volver a arrasar este verano en Instagram (y María F.Rubíes lo sabe)

¿No los llevaste o los vistes en Instagram el pasado verano? Pues una de dos, o no tienes Instagram o estabas fuera de España, porque sin duda, esta marca española de collares arrasó el verano pasado en las redes sociales, las playas y las calles de nuestro país. Y mucha culpa la tuvieron influencers como María F.Rubíes que nos hicieron enamorarnos de ellos. Y ahora lo vuelve a hacer. Olvídate de las joyas de conchas que parecían que iban a ser la tendencia por excelencia este verano. Este verano mejor guárdalas en el joyero y hazte con collares y pulseras de bolitas de colores si quieres estar en tendencia. Y es que, según las chicas con más likes de Instagram, estos son un must para las próximas meses estivales y de desescalada y nueva normalidad, es decir, no puede faltar en tus looks de verano como ya lo hicieron el año pasado. ¿Tu ya te has apuntado a esta moda?

Seguro que a tus madres y hermanas mayores le son familiares, ya que es una tendencia que vuelve directa desde su infancia. ¡Si estás de suerte a lo mejor aún tienen alguno guardado! No sé a vosotras pero nos recuerda mucho a esos collares que creábamos en nuestra niñez, los que hacíamos con una simple cuerda, bolitas de colorines e incluso con las letras de nuestro nuestros nombres. Pues esta marca ha recuperado esa nostalgia de hace unos años y lo ha convertido en forma de accesorios.

Se llama Crush The Label y el verano pasado ya se convirtió en nueva marca favorita de collares y pulseras de bolitas. Hay algunas que ya han caído en esta tendencia. Además, esta temporada han vuelto con diseños más trabajados y con una colección especial y solidaria por el coronavirus, llamada arcoíris. El collar que lleva María es el modelo ‘Bliss neckclace’, un collar de perlas de agua dulce y cuentas redondas de vidrio millefiori. ¿Su precio? 50€ en la web de la marca.

Va a ser el accesorio estrella para realzar todos tus looks más veraniegos. ¡Palabrita de Lifestyle!