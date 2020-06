Nuria Roca y la receta de empanada que promete ser tu mejor inspiración para este domingo

¿Todavía no sabes qué comer este primer domingo de junio? Tranquila, Nuria Roca tiene la solución. Además de looks de ensueño o tiernas fotos familiares, la colaboradora de El Hormiguero también comparte con frecuencia elaboradas recetas a través de su perfil de Instagram, desde un pollo al horno a un combinado o un arroz caldoso. Nada se le resiste. Hoy mismo, y siguiendo esta línea de propuestas gourmet, Nuria ha compartido su última elaboración, una empanada sabrosa y fácil de preparar que (como no podía ser de otra manera) ha cautivado a sus miles de seguidores.

“Atención a la empanada!!!! No os podéis imaginar lo rica que está!!La receta es de mi amiga @paticerezo”, escribía junto a varias imágenes donde muestra esta elaboración, ¡y vaya pinta! Una perfecta receta que promete salvar este domingo y todos los que tengas por delante. La buena noticia es que la mayor parte de los ingredientes, explicados minuciosamente por la colaboradora, ya forman parte de tu despensa, así que ponerte a ello será muy fácil. ¿Te atreves a seguir los pasos de Nuria en la cocina? Toma nota.

Ingredientes

1 pimiento rojo no muy grande.

1 pimiento verde pequeño y si quieres uno amarillo pequeño también.

1 bote de tomate (yo he utilizado uno de Gallina Blanca de sofrito que está riquísimo)

2 latas de bonito

1 lata de sardinillas

2 bases de empanada o de hojaldre (yo he utilizado las de Buittoni)

1 huevo

Elaboración

Cortar en en pequeños cuadrados tanto la cebolla como los pimientos y pocharlos a fuego medio. Cuando esté perfecto, añadir el bote de sofrito y remover. Posteriormente añadir el bonito y las sardinas y esperar que se enfríe. (Mientras tanto, precalentar el horno a 180º) Colocar la base de la empanada, añadir la mezcla y juntar los bordes, Eparcir el huevo con un pincel por encima y pinchar la empanada con un tenedor. Finalmente, meterla al horno, la parte de abajo durante 8 minutos y luego por arriba y por abajo 25’ si es hojaldre, si por el contrario es base de empanada, 35’.