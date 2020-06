Si te falta inspiración para un desayuno saludable, fácil y rápido, apunta el de Ariadne Artiles

A lo largo de esta cuarentena por coronavirus han sido muchas las recetas que la modelo Ariadne Artiles ha compartido generosamente con nosotras por medio de Stories a través de su perfil de Instagram. La canaria nos ha contado incluso de qué manera podemos ahorrarnos más de un paseo al supermercado o qué podemos merendar cuando se nos antoja algo dulce. Si no sabes qué cocinar, su cuenta en la mencionada red social se va a convertir en tu fuente de inspiración. Máxime cuando descubras cuál es el desayuno saludable que se ha preparado para esta mañana de miércoles.

El de Ariadne Artiles es un desayuno saludable, rico, fácil y rápido de preparar. Lo único que tienes que hacer es mezclar en un bol los siguientes ingredientes:

Frambuesa

Arándanos

Avena

Nueces

Anacardos

Pasas

Yogur

El de la modelo canaria es un desayuno altamente nutritivo. Los frutos rojos que lleva son fuente de antioxidantes y fibra, así que nos ayudan a presumir de piel bonita y a regular nuestro tránsito intestinal. La avena es rica en proteínas y nos da la energía que necesitamos para afrontar el día. Por su lado, las nueces, están cargadas de omega 3, una grasa saludable que no puede faltar en nuestra dieta. Eso sí, te recomendamos que las compres con cáscara para que, por efecto de la luz, no se oxiden y mantengan intactas sus propiedades. En cuanto a las pasas, es esencial que te fijes en los ingredientes de las que compres para asegurarte de que no llevan azúcares añadidos. Lo mismo ocurre con el yogur. Los nutricionistas nos recomiendan apostar por el yogur natural sin azúcar. Es aconsejable que vayamos gradualmente desterrando de nuestra dieta este ingrediente con el fin de acostumbrarnos al sabor original de los alimentos. En el caso de este desayuno, no tienes que preocuparte por el amargor del yogur si no estas habituada a tomarlo sin azúcar, porque los frutos del bosque le confieren a la mezcla un agradable dulzor. ¡Es un desayuno al que te vas a aficionar! ¡Palabrita!