Los pantalones de Laura Escanes son tan básicos en el armario como nuestros vaqueros favoritos

Hace solo unos meses, Laura Escanes nos mostraba el antes y el después de su embarazo y ahora podemos decir que ya vuelve a presumir de su característico tipazo. Sin embargo, no hace falta tener su figura para ponerse los pantalones que estuvieron de moda el año pasado y que, como por medio del Instagram de Escanes y el de otras influencers podemos comprobar, han llegado para quedarse. No nos referimos a los vaqueros. Tampoco a unos pitillo negros por mucho que sean un must have en palabras de Lucía Rivera. Hablamos de los pantalones de tiro alto y bajo acampanado ligeramente tobilleros con gran bolsillo trasero. Esos que nos hacen presumir de cinturita y que se encuentran, afortunadamente, disponibles en todas y cada una de nuestras tiendas low cost favoritas.

Los pantalones de Laura Escanes son de Stradivarius y tienen un precio de 19,99 euros. A pesar de que salieron a la venta ya el año pasado en esta y otras tiendas, siguen agotándose en cuanto el stock se repone. Por eso, si no encuentras tu talla en Stradivarius, te recomendamos que eches un vistazo en Zara, por ejemplo.

Los jeans de Zara tienen un precio algo superior. Cuestan 29,95 euros pero los vas a amortizar tantísimo este verano que te recomendaríamos que te hicieras con ellos si tu talla está disponible y aún no los tienes en tu armario. ¡Son una buena inversión incluso si ya los tienes! Porque... ¿cuántas veces has querido ponerte unos mismos pantalones (porque son los que mejor te sientan) en dos ocasiones seguidas para quedar con personas distintas y has tenido que “echarlos a lavar”. No hay nada que dé más coraje, ¿verdad? Por eso, somos partidarias de tener doble ración de nuestras prendas favoritas y estos pantalones, que son los nuevos vaqueros, entran en ese saco.

El que avisa no es traidor y estos pantalones te van a hacer un gran favor.