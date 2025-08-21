Virginia Troconis deslumbra con el maxivestido de punto parisino más bonito de agosto

Que los vestidos de punto son una de las prendas de la temporada verano 2025 más deseadas es un hecho y que Virginia Troconis sabe como convertir sus vacaciones estivales en una pasarela de moda también, prueba de ello la última publicación que la venezolana ha compartido en su cuenta de Instagram. Con esa gracia que la caracteriza, presumiendo de tipazo y estilismo por supuesto, nos ha dejado boquiabiertas, Virginia. Y es que, nos atreveríamos a decir que su vestido de punto es el más bonito que hemos visto en todo el mes de agosto, y eso teniendo en cuenta que este tipo de prendas están por todas partes estos meses, pero hay algo en el de ella que nos ha cautivado de manera instantánea.

Lejos de necesitar artificios, la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha consolidado como una fuente inagotable de inspiración para aquellas mujeres que buscan derrochar elegancia y sofisticación en cada aparición, incluso en los meses de verano. Su estilo combina frescura y naturalidad con una elegancia atemporal que nunca falla, lo que la convierte en una de las mujeres más seguidas y aplaudidas en el terreno 'fashionista'.

Los vestidos de punto, el aliado de estilo más buscado del verano

Si hay una prenda que ha conquistado el verano 2025, esa es el vestido de punto. Amado por su comodidad, su capacidad de estilizar la figura y la variedad de diseños disponibles, se ha convertido en el comodín de estilo favorito tanto de expertas como de 'insiders' de moda. Desde versiones cortas y minimalistas hasta maxivestidos con aires bohemios o parisinos, su versatilidad permite llevarlo tanto en un paseo de vacaciones como en una cena elegante junto al mar.

Vestido largo de punto, de Sandro Paris (rebajado a 227,50 euros)

Vestido largo de punto. Sandro Paris

Un diseño confeccionado en punto calado con flores de crochet aplicadas que le dan un aire romántico y femenino. Se trata de un vestido largo en tono crudo con escote redondeado, tirantes anchos y espalda descubierta con detalle de lazada. Su silueta entallada, con caída fluida hasta los tobillos, es perfecta para realzar la figura con ese toque 'effortless chic' que define a la firma francesa y a la venezolana.

Minimalismo elevado, o cómo combinar un vestido de punto como Virginia Troconis

Lejos de caer en la ostentación, Virginia ha demostrado una vez más que menos es más. Ha acompañado el vestido de punto con unas sandalias planas de inspiración joya, un bolso plateado que aporta un toque sofisticado y los complementos justos: pendientes de aro, anillos y un reloj clásico, todo en dorado. En cuanto al 'beauty look', ha optado por un maquillaje natural que resalta su bronceado y un peinado de efecto wet, perfecto para esos días de calor en los que buscamos un acabado pulido pero sin complicaciones.

El resultado es un look equilibrado, chic y tremendamente inspirador que confirma que los vestidos de punto no son solo una tendencia, sino el uniforme del verano para mujeres que saben que la moda y la comodidad pueden ir de la mano.