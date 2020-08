¡SPOILER! Este es el cárdigan y top de flores bordadas de Mango que se va volver viral

Y no es que el punto vuelva, es que no se ha ido en todo el verano. Pero sin duda, esta fin de semana que van a bajar las temperaturas en muchas partes de España aún nos apetece más. No te mentimos si decimos que cuando veas este conjunto de cárdigan y top con flores bordados de Mango, vas a desear que llegue el otoño, las tardes de lluvia y de café calentito con espuma. ¿Preparada?

Se trata de este cárdigan de punto con bordado de flores en verde pastel y amarillo que además tiene el top a conjunto. Un diseño de tejido de punto con bordado de flores, cuello pico, manga larga y terminaciones en canalé. ¿Su precio? 29,99€ y de momento está disponible en todas la tallas.