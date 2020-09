Jersey + vaqueros: la combinación perfecta para las últimas noches de verano

Y que septiembre no nos quite la ilusión jamás. Aunque sea con jersey y vaqueros. Y es que ya han llegado esas primeras noches de verano en las que empieza a refrescar, ni en Mallorca como Mery Turiel se libran de el adiós lento a este verano de la nueva normalidad. Y si hay algo que no falla para estos estilismos, da igual que sea de día o de noche, son unos vaqueros y un jersey, aunque como Mery, en este caso, aún vayas en sandalias.

Mery ha optado por darle todo el protagonismo al jersey, una prenda de Asos con grandes rayas en tonos verde, negro y azul. Lo ha combinado con un vaquero en azul lavado y con rotos, tan en tendencia de nuevo este otoño.

Se trata de este jersey de cuello redondo a rayas verdes de ASOS DESIGN rebajado 30,55€ y que está arrasando en estos momentos en la web por el efecto Turiel.