Los pantalones ciclista se pueden llevar tengas la edad que tengas y Maribel Verdú lo demuestra

Maribel Verdú nos ha sorprendido con un look que no esperábamos poder llevar a cualquier edad. La prenda estrella de su estilismo han sido unos pantalones ciclista vaqueros en color negro. Hasta ahora, se han llevado los pantalones ciclista ajustados, de lycra y en este mismo tono. Durante el verano los hemos visto también en vaquero azul lavado pero no pensamos jamás que hubiese una manera de hacer de ellos una alternativa apta para llevar a la oficina, por ejemplo. Maribel Verdú nos ha demostrado que las bermudas vaqueras negras de mujer, que podrás encontrar también en las tiendas si preguntas por unos shorts vaqueros largos de color negro para mujer, se pueden llevar tengas la edad que tengas. ¡Fíjate que bien le quedan!

Nosotras hemos encontrado unos pantalones como los de Maribel Verdú en Zara. Se llaman The 90s Bermuda In Shadow Black. Tienen un precio de 25,95 euros en la web de la marca y están disponibles en todas las tallas.

Están confeccionados en una fibra que se obtiene de madera, principalmente eucalipto, de bosques gestionados de forma más sostenible que garantiza su reforestación. Se produce en un circuito cerrado, reutilizando el agua y más del 99% de los químicos y está certificada por la EU Ecolabel. Así, con esta prenda no solo cuidamos nuestra apariencia sino también el planeta.

Cómo combinar los pantalones de ciclista de Maribel Verdú

No todas las mujeres se ven favorecidas con un botín militar como el que ha llevado Maribel Verdú. Por eso queremos enseñarte una opción algo más sofisticada y femenina. ¡Toma nota!

Te sugerimos combinar los pantalones de Maribel Verdú con esta camisa blanca oversize de Zara que tiene un precio de 25,95 euros en la web de la marca. También con este bolso que ves en la imagen y que puedes encontrar en esa misma tienda por el mismo precio. Completa tu outfit con esta camisa oversize de Mango que te vas a poner este otoño-invierno 2020/21 sin parar y ¡a brillar!