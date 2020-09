Estos son los shorts de punto de Zara que puedes llevar a los 40 (y Amelia Bono lo demuestra)

¿Pantalones cortos a los 40? ¡Según cómo los llevemos! Así como Paula Echevarría nos ha dado este domingo una alegría al demostrarnos que sí existen formas de llevar un chándal de forma glamurosa tengamos la edad que tengamos, también Amelia Bono ha hecho lo propio con los shorts. Si pensabas que ya no tenías edad para lucirlos con estilo estabas muy confundida. ¡Es más!: no solo los puedes llevar en verano sino que además puedes sumarte con ellos al tejido tendencia del otoño: el punto. Sí, sí. Has leído bien. Esta temporada se llevan los pantalones cortos de punto. Amelia Bono ya ha encontrado en Zara los suyos y, aunque se suelen llevar a juego con un jersey o top, ella ha dado una vuelta de tuerca al estilismo para aportarle un aire más sofisticado. Te mostramos cómo le ha quedado.

Amelia Bono ha llevado los shorts de punto de Zara con un jersey gris de cuello caja de punto fino y una americana larga con hombreras en color negro Ha combinado su estilismo con un bolso tipo bandolera en verde oscuro casi negro y ha puesto el broche a su conjunto con una mascarilla negra con ribete de doradas tachuelas. Si el look de Amelia Bono te ha convencido y te quieres hacer con unos pantalones como los suyos antes de que se agoten en la web del buque insignia de Inditex, date prisa. Te contamos a continuación todo lo que necesitas saber.

Los shorts de punto de están confeccionados con tejido en mezcla de lana y llevan tiro alto con cintura elástica. Tienen un precio de 19,95 euros en la web de Zara y se pueden combinar con un jersey tipo polera a juego. Este tiene un precio de 25,95 euros y te lo mostramos a continuación.

¿Te atreves con el estilismo?