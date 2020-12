Tamara Falcó se viste de Audrey Hepburn y nos da el truco definitivo para elevar un total look negro esta Navidad

Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Y aunque ayer dijera en ‘El Hormiguero’ que no sabe ni le gusta posar ante las cámara, la verdad es que Tamara cada día está más guapa. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara en la televisión. Una de las novedades en la vida laboral de Tamara es su estreno como colaboradora de ‘El hormiguero’. Y esta vez nos ha conquistado con su estilo a través de su cuenta de Instagram, con un total look negro que nos recuerda a Audrey Hepburn y su maravilloso estilo. “Ella sabía exactamente cómo forjar su imagen fuerte e independiente. Naturalmente, eso se extendía también a su manera de vestir”, dijo de ella Hubert de Givenchy.

Era muy habitual ver a Audrey Hepburn con pantalones capri y jerséis ajustados, especialmente en tonos neutros. En su versión en negro, uno de los que se hizo más famoso, protagonizando escenas en Sabrina (1954) y Una cara con ángel (1957). ¿Quién no la recuerdas?

Pues Tamara Falcó nos ha recordado a Audrey con este total look negro con jersey de cuello alto y pantalón tipo traje de talle alto que ha elevado con un calzado muy especial. Sin duda, el negro nunca falla, es sinónimo de elegancia y también es perfecto para una cena de Navidad en casa. ¿El truco de Tamara? Combinarlo con estas bailarinas de Salvatore Ferragamo. Tamara luces las bailarinas ‘Viva’ con estampado con estampado en beige y negro y así las definen en la web de la marca: “Elegancia esencial, forma innovadora. Viva son las nuevas bailarinas de Ferragamo de diseño sofisticado y femenino, que combina elementos icónicos de la marca con formas actualizadas”.

Bailarinas 'viva'.

¿Su precio? 495€.