Estos son los looks de Marta Riumbau para unas navidades de jersey y manta

Qué sí, qué sí...¡Qué ya es 5 de diciembre! ¿Has abierto ya hoy tus calendarios de adviento? ¡Qué emoción! Ahora ya os podemos vestir con jerséis navideños sin que la gente nos mire raro y si eres de las mías, cuándo veas que bien le queda a Rocío Osorno este jersey de Navidad de Lefties con luces y música, vas a querer copiarla. Ya que este año vamos a pasar la Navidad sin salir de casa, que mejor para hacerte con unos buenos jerséis navideños para lucir cada día. Cómodos, calentitos y súper ambientados en el mood. ¡Pongan a sonar los villancicos! Pero es que cuando veas los looks de Marta Riumbau, no te va a dar ganas de salir de casa. ¡Looks para una Navidad de jersey y manta!

Jerséis de estilo oversize, conjuntos de punto, pantalones de chándal, crop tops, leggins... Los diferentes looks de Riumbau están formados por prendas de fondo de armario que la gran mayoría de nosotras tenemos en casa, o sino, en una versión muy similar. Outfits con los que podrás pasar la Navidad en casa (con mucha toque de blanco y cuadros) sin sentirse incómoda. ¿Los vas a dejar pasar?