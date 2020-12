¿Cómo hacer mantecados caseros esta Navidad en casa?

Que felicidad sientes cuando preparas tus propios mantecados caseros en Navidad y te quedan tan deliciosos. Y lo mejor de todo es cuando tus invitados los prueban y les explicas que los has preparado tú, ten por seguro que cada año te los van a pedir, porque como los dulces navideños elaborados en casa no hay nada. Y es que los mantecados, son dulces típicos de estas tradicionales fechas, así que estoy segura que te sorprenderás de esta sencilla y fácil receta de preparar:

INGREDIENTES:

400 gr de harina de repostería

100 gr de almendra molida

180 gr de manteca de cerdo a temperatura ambiente

150 gr de azúcar glass

2 cucharadas de canela

Almendra laminada y azúcar blanco para decorar

Receta mantecados caseros.

ELABORACIÓN:

Para empezar recuerda que has de tener la manteca de cerdo a temperatura ambiente, si no te has acordado déjala cerca del radiador pero sin que se llegue a poner líquida.

En un bol pon la harina de repostería tamizada, la almendra molida, el azúcar glass y la canela. Mezcla todos los ingredientes y a continuación añade la manteca de cerdo. Mezcla bien todo de nuevo hasta conseguir una masa homogénea.

Envuelve la masa en papel film y guarda en la nevera durante 1 hora, para que la masa podamos trabajarla mejor después.

Pasado ese tiempo, desenvuelve la masa y con ayuda de un rodillo extiende la masa dándole el grosor deseado. Con un cortador de galletas, ves cortando la masa con la forma de los mantecados y los vas colocando sobre la bandeja de horno, sobre la que habrás puesto papel de horno previamente.

Precalienta el horno a 150º.

Espolvorea por encima de los mantecados el azúcar blanco y las almendras laminadas.

Hornea durante 15 minutos y después dejar enfriar totalmente sobre una rejilla.

Ya tienes listos tus mantecados caseros para disfrutar estas navidades.

______________________________________________________

Si te ha gustado esta receta y quieres preparar otro dulce navideño no te olvides pasar por mi blog o mi cuenta de Instagram. ¡No te pierdas mis otras recetas de Navidad!