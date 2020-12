¿Cómo celebrar el ‘amigo invisible’ en tiempos de coronavirus?

¿Eres de los que aprovechaba el puente de diciembre para preparar el ‘amigo invisible’ con tus amigos? La pandemia lo está cambiando todo, y aunque este puente nos estamos cabreando (y mucho) de ver stories de influencers y periodistas saltándose las normas, viajando a la nieve, haciendo comidas con más de seis personas y todo eso que el Gobierno y los expertos han recomendado que no se haga si no queremos llegar a Navidad en una situación límite... Y lo peor es que encima de saltarse las normas, lo exponen públicamente. Señor danos paciencia. Yo voy a seguir cumpliendo todas las medidas y espero que vosotros que me estáis leyendo también. Y es que no es momento de doblar papelitos y tocar todos los mismos, así que lo mejor es que hagas el ‘amigo invisible’ a través de una página web. ¿Cómo? Sí, ahora os lo explico.

Hay un montón de opciones y de webs, tu solo tienes que poner el nombre de cada participante en el ‘amigo invisible’, su mail y también tienes la opción de incluir que alguna persona no regale a otra en concreto... ¡Y listo! Cuando lo hagas cada uno de los amigos recibiréis un mail.

Kira auf der Heide @kadh para Unsplash

Lo mejor es que si vives en diferentes lugares de España y no os vais a poder reunir esta Navidad, siempre podéis hacer el sorteo vía web y después mandarle el regalo a su casa con un mensajero. No es el ‘amigo invisible’ soñado, ese que consistía en reunirnos, ver a nuestros amigos, abrazarnos... Pero en este momento toca adaptarse, porque como diría el Gobierno, lo importante es llegar vivos a la próxima Navidad. Y es que el mejor regalo es cuidarnos.

Estos son algunos ejemplos de webs que realizan el sorteo del amigo invisible de forma aleatoria y automática mediante los nombres y correos electrónicos de los participantes:

- amigoinvisibleonline.com

- soytuamigoinvisible.com

- drawnames.com