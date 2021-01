Sara Carbonero tiene el lookazo perfecto de viernes para seguir llevando Converse en invierno (y con el abrigo más elegante)

Y lo ha vuelto a hacer. Sara Carbonero ha convertido un look de lo más básico en un lookazo que podemos copiar este mismo viernes. Cómodo, en tendencia y con ese punto de elegancia que siempre va bien. Este es el look que Sara Carbonero ha elegido para un día más de trabajo en la radio con su nueva sección de entrevistas. ¿Le copiamos este looks para el viernes?

En una entrevista a Boticaria García en la radio, para la que Sara Carbonero ha escogido un abrigo marrón largo, de paño y de estilo masculino con solapas XXL tan en tendencia, unos pantalones vaqueros pitillo con el largo unos centímetros por encima del tobillo y las clásicas zapatillas Converse blancas con una pequeña plataforma. ¿Qué te parece? Además de la mascarilla en tonos azules y su melena recogida en una coleta con su flequillo cortina.