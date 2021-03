La ciencia es clara: las parejas que se conocen por aplicaciones duran más

Reconócelo: si nunca has usado las aplicaciones para ligar al menos te has sentido tentado a hacerlo; o te llaman poderosamente la atención. Con la pandemia, estas app han demostrado ser una gran ayuda a la hora de animar tu vida amorosa y es que la tecnología no solo ha cambiado la vida de los trabajadores, sino también se ha metido de lleno en el plano sentimental. Ahora te traemos el motivo definitivo que te ayudará a no tirar la toalla si estás buscando a quien abrazar de manera estable.

Las plataformas online no solo son efectivas para los encuentros casuales y las charlas rápida. Muchos críticos señalan que este mercadeo de sexo ocasional no facilita la conexión real entre las personas y que es una muerte directa al amor pues muchos usuarios prefieren el encuentro esporádico sin tener que comprometerse con una persona en especial.

Y sin embargo, el distanciamiento social de este último año ha cambiado tanto nuestra forma de relacionarnos que dar match a través de la pantalla se ha convertido, muchas veces, en la única posibilidad que tenemos de socializar o conocer a gente nueva e interesante. Es hora de cambiar la mentalidad y saber que es igual de satisfactorio conocer a alguien por internet que por la manera más tradicional.

Un reciente estudio publicado en Plos One ha demostrado que las parejas que se conocieron en las aplicaciones de citas tienen más posibilidades de construir una relación a largo plazo. Es una conclusión contradictoria cuando la mayoría de la gente piensa que muchos de estos portales para ligar tienen como fin tener aventuras o encuentros casuales y poco duraderos.

La investigación se hizo analizando más de tres mil parejas suizas que llevasen al menos diez años juntos. Los participantes respondieron sobre las citas on line, las aplicaciones, su satisfacción en la relación y su intención de permanecer juntos a lo largo del tiempo. Una de las conclusiones que ha sacado su autora, Gina Potarca, de la Universidad de Ginebra (Suiza) es que: “estas personas no están orientadas al corto plazo como se podría haber dicho antes y, por el contrario, parecen tener una mayor interés en vivir juntos “.

Razones para ligar por app

Uno de los motivos es obvio: cuando tú te registras en una página de citas on line tienes la posibilidad de publicar tus intereses y gracias a ello te aseguras hacer una selección previa del candidato con el que vayas a quedar. Tener conversaciones online con esa persona especial, además de romper el hielo, hace que ya tengas muchas veces una idea definida de a quién vas a conocer. Salir con alguien que tenga tus mismos intereses no es una garantía de éxito, pero sí un primer filtro de que vas a conocer a alguien afín a ti.

Otro punto a favor de este tipo de citas es que es la manera más sencilla para conocer a gente fuera de nuestro círculo social (y si teletrabajas más aún), por lo que es más sencillo iniciar de cero una relación fuera del entorno cuando no hay ningún vínculo en común.

Antes las relaciones se limitaban a unas decenas de personas del mismo círculo social, pero con internet hay miles de nuevas oportunidades de encontrar a personas auténticamente compatibles.

Además, y gracias al confinamiento y al recelo que tenemos de quedar con desconocidos, las personas que desean una relación larga se toman más tiempo para conocerse, por lo que la selección es exhaustiva.

Estudios previos

En 2017 dos economistas, Philipp Hergovich de la Universidad de Viena y Josué Ortega del Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) analizaron más de diecinueve mil matrimonios de Viena y Reino Unido que se dieron entre los años 2005 y 2012.

El estudio demostró que aquellos que se habían conocido por internet tenían una vida de casados más satisfactoria que los que se conocieron en otras circunstancias. Además, demostraron que este tipo de personas tenían un 25% menos de probabilidades de separarse.

Conocer gente está bien, pero ¿y si no es lo que esperabas? Nunca tires la toalla: si tu match no cumple tus expectativas, cierra sin dudar esa puerta: gracias a internet, el mar está lleno de peces que puedes conocer.