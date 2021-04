Debes fichar YA la sobrecamisa vaquera de Mango que arrasa en Instagram y es capaz de dar un giro a cualquier look

Cuando no una sino hasta tres referentes de moda coinciden en una misma prenda solo hay una respuesta posible: estamos ante un diseño viral. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con esta rompedora sobrecamisa vaquera oversize de Mango donde diferentes tonalidades se fusionan. Primero fue Paula Echevarría, posteriormente Silvia Zamora, más conocida como Lady Addict y ahora, Lucía Rivera. Tres looks diferentes que no dejan lugar a dudas de que esta prenda es una de las grandes triunfadoras de la primavera.

Podría parecer una sobrecamisa más, en estos últimos meses han sido múltiples diseños los que han visto la luz (y algunos han logrado aterrizar en nuestro armario) pero este diseño de la firma catalana consigue marcar la diferencia. Será el tejido denim, la mezcla de diferentes tonos, el corte o una combinación de todo ello, lo que esta claro es que tiene una capacidad única para dar un giro a cualquier outfit. Y las expertas en moda lo han dejado claro, mientras Paula optaba por elegirla para acompañar un vestido de flores, Silvia y Lucía apostaban por total looks vaqueros, eso sí totalmente opuestos.

Lucía Rivera con sobrecamisa vaquera de Mango. Instagram @luciariveraromero

La mala noticia es que el boom por esta prenda ha sido tal que encontrarla en la web de Mango es totalmente imposible ¡está agotadísima! Todavía tienes la posibilidad de acercarte a tu tienda más cercana y probar suerte. El precio es de 39,99 euros. Si el plan B no sale bien, tranquila, hemos seleccionado dos modelos muy similares para que puedas seguir la tendencia del momento. ¿Te atreves?

Cazadora oversize denim paneles de Mango (39,99 euros)

Cazadora oversize denim paneles de Mango

Sobrecamisa denim mangas abullonadas de Mango (29,99 euros)