Paula Echevarría lo tiene muy claro: esta primavera los vestidos MÁS BOHO los vas a querer vestir con Converse y camisa vaquera

¿Lo tenéis claro ya, no? Cuando todas las celebrities e influencers se ponen de acuerdo para llevar Converse con todos sus looks, es que está primavera vuelven a ser más tendencia que en nuestra adolescencia. Así que ya sabes, recupéralas de tu armario o hazte con unas nuevas porque no te las vas a quitar de los pies. Y si no que se lo digan a Paula Echhevarría que nos acaba de dejar el lookazo del martes con este precioso vestido boho en azul y blanco que ha combinado con una camisa vaquera y unas Converse de plataforma blancas. ¡Nos encanta!

Paula Echevarría ha combinado este vestido largo de Fetiche con una sobrecamisa vaquera de Mango de diferentes todos, zapatillas Converse de plataforma blancas y gafas de sol de Hawkers.

MAXI VESTIDO TIE DYE FLORENCE (132,65€)