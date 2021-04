Cuando veas esta cazadora vaquera (de marca española) vas a dejar atrás todos los ‘dramones’ y vas a confiar en una primavera mejor que la anterior

¡Basta de ‘dramones’ y ‘confía’! Ay, amigas, que sí, que sabemos que la situación no está para mucho optimismo, pero nosotras somos así. Nos venimos arriba con poco. Si no, ¿qué nos queda? Que la vida es un baile, y aquí hemos venido a bailar. Ya sea bajo la lluvia o bajo el diluvio universal, pero hay que bailar. Y por eso ha sido ver la nueva colección de Lucía Be y venirnos arriba. Que sí, que ya sabéis que nosotras somos ‘Miss Dramones’, pero oye que si las chicas de Lucía Be nos dicen ‘confía’, nosotras lo hacemos con los ojos cerrados. Que el año pasado nos robaron el mes de abril, nos confinaron la primavera y nos cambiaron todos los lookazos por el chándal. Que oye, es muy cómodo pero ya basta. Por eso, ha sido ver esta cazadora vaquera y enamoramos locamente.

Nueva colección Lucía Be.

Que si las prendas vaqueras son un ‘must’ esta primavera en nuestro armario, la cazadora ‘Confía’ de Lucía Be se va a convertir en el básico imprescindible de cualquier ‘insider’ de moda. “Cada primavera, nuestra cazadora pintada a mano, esta vez con la palabra CONFÍA y un corasón rojo PRECIOUS. Es como los cerezos en flor, el polen o la alergia. Y esta cazadora, en serio, ESTA CAZADORA, es de las más bonitas que hemos lanzado”.

CAZADORA CONFÍA (49,95€)

Cazadora vaquera.

Pero no solo la cazadora vaquera... ¿Qué el estampado vichy es máxima tendencia? Pues ellas van y se marcan este bolso también con la palabra ‘confía’. Suspiros de amor sí, y ellas lo definen así: “Vichy y la palabra confía, ¿se puede pedir más?. Este bolso lo tiene todo. Es del tamaño PERFECTO para acompañarte en tu día a día y es de vuestro estampado favorito: VICHY. El print por excelencia de la primavera”. Y nosotras suscribimos cada palabrita.

TOTE CONFÍA VICHY (29,95€)