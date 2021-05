Ahora que vuelven ‘Los Hombres de Paco’, Sarita (Michelle Jenner) ha querido dejar atrás su melena rubia y ¡casi no la reconocemos!

¿Qué mejor momento que primavera para dar un giro radical a tu look? Eso es precisamente lo que ha debido pensar Michelle Jenner. La actriz, uno de los nombres propios de este 2021 con su participación en La cocinera de Castamar o el ansiado regreso de Los Hombres de Paco (la emoción es REAL), ha decidido dejar atrás su clásica imagen, aquella con la que nos conquistó con su papel de Sara Miranda -una larga melena castaña clara y flequillo lateral-, para dar la bienvenida a un rompedor peinado protagonizado por un corte bob y un tono mucho más oscuro. Está ES-PEC-TA-CU-LAR.

La propia intérprete se encargaba de mostrar esta nueva imagen al mundo a través de Instagram con un posado que en cuestión de horas se ha hecho viral. No ha puesto ningún título, pero no ha hecho falta, hasta el mismísimo Lucas (Hugo Silva) ha reaccionado con un corazón, como no podía estar de otra manera.

Un look llamativo pero realmente favorecedor que resalta los rasgos de su rostro y que le da un rollazo que más nos gustaría a nosotras. ¿Será parte del guion de la nueva etapa de la famosa serie de policías o simplemente le apetecía innovar? Estaremos atentas a sus redes, lo que está claro es que está guapísima.