Shorts vaqueros y top cruzado: así es el look de Pull&Bear de Aretha Fusté que estamos deseando copiar en nuestra próxima salida a la playa

Cada día son nuevos y atractivos looks los que fichamos a través de Instagram. Nadie puede negar que es ahí donde vamos con las prendas más en tendencia, se ha convertido en una fuente de inspiración inagotable. Algunos son aptos para las ocasiones más especiales, el mono de María Pombo en el día de ayer es el mejor ejemplo, otros, en cambio, nos ayudan en el día a día o en nuestras escapadas a la playa, viajes en los que muchas veces no sabemos qué llevarnos. Como la última elección de Aretha Fusté, un total look de Pull&Bear que nos traslada a los días de verano y que no hemos tardado en fichar.

La popular influencer ha elegido un conjunto de shorts vaqueros de tiro alto, ella ha añadido un pequeño pañuelo a modo cinturón para un mejor resultado, y top halter cruzado estampado en tono naranjas y morados que nos tiene enamorados -el otro día era Mery Turiel la que también apostaba por él y nos dejaba con muchas ganas de seguir sus pasos-. Aretha completaba el look con sandalias rosas con hebillas, una de las tendencias al alza esta temporada pero las posibilidades son infinitas. Incluso zapatillas podrías llevar con este atractivo look.

La buena noticia es que todavía puedes seguir sus pasos, ambas prendas siguen disponibles en la web de Inditex. ¿En serio lo vas a dejar escapar? Ya estamos pensando en lo bien que quedaría copiarle en nuestra próxima visita a la playa...

Top halter estampado cruzado de Pull&Bear (17,99 euros)

Top halter estampado cruzado de Pull&Bear

Bermuda vaquera tiro super alto de Pull& Bear (19,99 euros)