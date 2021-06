Amelia Bono se ha convertido en LA JEFAZA de las tendencias en bañadores para este verano y lo demuestra con este de Oysho de ‘efecto tipazo’

Amigas, solo queda un domingo para verano que diría La Vecina Rubia y Amelia Bono no nos deja de crear necesidades con sus bañadores más bonitos al más puro estilo diva de de Hollywood. Si el sábado no robó el corazón con el bañador de nueva colección de Uterqüe y una fotaza de portada de revista, hoy lo hace con este bañador de rayas en blanco y verde de nueva colección de Oysho que además hace efecto tipazo. Por no hablar de que el verde es uno de los colores del momento y además resalta ese primer bronceado de junio que tanto necesitamos.

Se trata de un diseño de estilo retro. Un bañador con copa extraíble, sin aro y escote redondeado. Goma elástica interior para facilitar la sujeción y braguita brasileña de camal alto. Sí, en resumen, una maravilla. Por no hablar de lo bien que le sienta a Amelia Bono y más con esa pamela. ¡DIVA MAXIMA!

Bañador raya vertical (29,99 €)

Bañador rayas.