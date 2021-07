La Reina Letizia VUELVE a ARRIESGAR y GANAR con un total look blanco en la inauguración de ARCO

Si hay una cita que le gusta a la Reina Letizia es esta. Y siempre nos sorprende con sus estilismos. A pesar de su cambio de fecha (de febrero a este 7 de julio), la Feria de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid ha vuelto a abrir sus puertas. Una muestra que se ha convertido en cita ineludible para Doña Letizia y sus looks más arriesgados. Hoy nos ha vuelto a sorprender con este look blanco.

Este año la Reina ha arriesgado menos, pero con un estilismo que nos encanta para verano con un total look blanco con cuerpo de cuello alto de estilo y pantalones blancos rectos con el bajo ligeramente ondulado.

La Reina Letizia en la inauguración de ARCO.

Aquí la Reina Letizia nos ha sorprendido con inolvidables look muchos de ellos marcados por la innovación desde que debutó en 2009 en la Feria. Por ejemplo, es inevitable no recordar aquel vestido tipo kimono de cuero o el último look que recordó al estilo más definitorio de Victoria Beckham.