El secreto para un pelo radiante a los 30, 40 y 50 está en esta mascarilla con colágeno

Los rigores del verano, con la exposición continuada al cloro, la sal marina y la radiación solar, suelen dejar una huella visible en el cabello que persiste durante meses una vez finalizada la temporada. Mantener una melena saludable y nutrida durante los meses estivales se convierte en un gran desafío, cuya recuperación posterior al verano exige dedicación.

Asimismo, el cuidado capilar en verano trasciende la mera protección solar para la piel, requiriendo un enfoque integral que incluya productos específicos para el cabello. La rutina ideal comienza con un champú adecuado para las necesidades de cada melena, seguido de dos lavados en profundidad y el uso de un buen acondicionador, pasos fundamentales para la limpieza y el desenredado.

En este sentido, un elemento a menudo subestimado, pero crucial en la rutina de cuidado en la ducha, es la mascarilla capilar. Si bien el mercado ofrece una amplia gama de opciones profesionales, una en particular ha captado la atención por la potente composición de sus ingredientes, prometiendo buenos resultados para la recuperación de la fibra capilar.

Colágeno: el aliado para la salud capilar

En este contexto, la mascarilla de colágeno, de la marca Karseell, incorpora una fórmula avanzada que actúa en profundidad, reparando las fibras capilares y rellenando las cavidades para proporcionar una hidratación intensa y dejar el cabello suave y brillante. Su versatilidad la hace adecuada para todo tipo de cabello, incluyendo melenas teñidas, sometidas a procesos químicos o en fase de recuperación tras una decoloración, ofreciendo resultados de salón de belleza en casa, según apuntan desde Elle.

Por otro lado, la composición de esta mascarilla es especialmente interesante por su combinación de elementos. Entre sus componentes se encuentran el colágeno, ingrediente estrella con considerables propiedades antienvejecimiento, junto con aceite de argán marroquí, esencia de maca y hierbas naturales, que se unen en una fórmula nutritiva de gran potencia para el cabello.

Además, el colágeno es la proteína más abundante de forma natural en el cuerpo humano, si bien sus niveles comienzan a disminuir progresivamente a partir de los 30 años. Este déficit no solo se manifiesta en la piel, sino también en su hidratación, elasticidad y luminosidad. Por ello, la incorporación de productos capilares con colágeno resulta de interés, especialmente a medida que la producción natural de esta proteína decrece con la edad.