Paula Echevarría y el minivestido negro con flores 3D perfecto para una noche de concierto en Marbella

Anoche, Marbella vivió una de esas veladas que combinan música, glamour y moda en el marco incomparable de Starlite Occident. Entre el público que disfrutó del concierto de Los Secretos, una de las bandas más icónicas del pop rock español, destacó la presencia de Paula Echevarría, que volvió a dejar claro por qué es un referente indiscutible de estilo en nuestro país.

La actriz y empresaria asturiana eligió para la ocasión un minivestido negro con aplicaciones de flores en relieve 3D, un diseño que no solo captó todas las miradas, sino que también se alinea con una de las tendencias más fuertes de la temporada: los volúmenes y texturas florales. Un diseño de Fetiche Suances que está rebajado a 147 euros, de los 210 iniciales.

Un diseño sofisticado y con personalidad

El vestido, confeccionado en tejido estructurado, presenta grandes flores tridimensionales distribuidas a lo largo de todo el patrón, aportando un efecto escultural y sofisticado. Con escote halter y corte mini, la prenda equilibra sensualidad y elegancia, resaltando la silueta sin necesidad de complementos excesivos. Paula Echevarría lo combinó con sandalias de tiras negras y tacón fino, así como un clutch también en negro, reafirmando la armonía monocromática de su estilismo.

El look de Paula. Starlite Occident

En cuanto a su beauty look, optó por una melena suelta con raya al medio y ondas muy suaves, acompañada de un maquillaje en tonos tierra y labios nude, perfecto para no restar protagonismo al vestido.

El contexto: moda y música en una noche especial

Paula Echevarría no fue la única cara conocida en el evento. La noche reunió a rostros populares como Makoke, Arancha de Benito, Rodrigo Moreno de Borbón o Casilda Guerrero-Burgos, todos ellos disfrutando de un concierto que repasó los grandes clásicos de Los Secretos. La actriz, que en los últimos meses ha mostrado un estilo versátil que va desde looks de playa hasta apuestas de alfombra roja, confirma así que el negro sigue siendo el color fetiche para los eventos nocturnos. Además, el detalle de las flores en relieve aporta ese punto de modernidad que eleva cualquier vestido básico.

Vestido flores 3D. Fetiche Suances

El minivestido de Paula es un ejemplo ideal de cómo apostar por un total black look sin caer en lo previsible. Las texturas y aplicaciones hacen que la prenda hable por sí sola, permitiendo prescindir de accesorios llamativos. Este tipo de diseños son perfectos para conciertos, cenas especiales o fiestas estivales, combinando comodidad y estilo en partes iguales.

Con esta aparición, Paula Echevarría vuelve a posicionarse como una de las invitadas más elegantes de la temporada, demostrando que la moda y la música forman un tándem perfecto cuando se sabe cómo brillar en ambos escenarios.