Los vestidos y blusones más bonitos de este verano están en una tienda deco

Con la llegada del calor y la vida relajada, siempre me surge la misma necesidad todos los años. Y es que como muchas otras mujeres, soy una de esas personas que renuncia a cualquier tipo de pantalones y prendas pesadas cuando llega el verano. Por eso, encontrar looks cómodos, frescos y ligeros que me permitan afrontar el día, tanto en el trabajo, como en la playa o en la piscina hasta una tarde de terraceo con amigas. Y es por eso que esta vestimenta debe llevar consigo unos códigos: ni muy larga ni muy corta, ligera pero que no transparente, que me sirva tanto con chanclas planas tipo romanas o estilo Birkenstock como con alpargatas o sandalias de tacón.

¿Parece misión casi imposible verdad? Pues cual fue mi sorpresa al encontrarme en ese pozo sin fondo de inspiración que es Instagram con que en mi feed no paraban de repetirse una serie de vestidos y túnicas con bonitos y originales estampados que parecían ser la respuesta perfecta a todas mis plegarias. Pero lo cierto es que mi sorpresa no acabó ahí, ya que al seguir deslizando mi dedo para averiguar cual era la marca detrás de lo que yo consideraba mi salvación me encontré con una bien conocida: Natura.

Sí, esa cadena cuya tienda física presidía un gran oso de adorno (y que todos los niños corríamos a tocar y abrazar) y que en mi imaginario no era más que un sitio donde encontrar objetos de decoración de estilo más bien exótico con los que dar cierto aire “hippie” a tu casa. Tal era mi ignorancia que tuve que entrar varias veces a su web para asegurarme que mis ojos no mentían, y lo cierto es que lo que descubrí no puedo gustarme más.

Desde bonitos vestidos largos y estilo boho, de mangas largas y abullonadas hasta otros de tirantes y escotes en la espalda. Todos con originales estampados tipo ikat o florales, sin desmerecer los diseños lisos. En todos los largos y para todos los gustos. Pero si los vestidos me enamoraron, las túnicas no se quedaron atrás, ya que encontré desde los modelos más básicos con el estampado indio tan viral que ha enamorado a Instagram hasta diseños mucho más delicados con bordados florales o teñidos especiales, que son perfectas tanto para lucirlas encima del bikini como para llevarlas encima de vaqueros una vez empezado el otoño. Y no puedo olvidarme de sus precios, ya que sus diseños raramente superan los 50 euros.

Y no solo de ropa vive Natura, ya que como ellos mismos se definen, se trata de un lugar donde encontrar una miscelánea de cosas pensadas para sacarnos una sonrisa. Complementos, libros, accesorios de decoración y objetos originales que ni siquiera sabía que existían, todo con un indescriptible olor a incienso y aire exótico. Pero si hay otro de los puntos fuertes de las marcas es su espíritu eco, ya bien marcado desde sus inicios en Barcelona en el año 1979, donde Sergio, el hijo de un zapatero, decidió dejar su carrera de medicina para abrir junto con sus amigos un taller casero donde reciclar latas de bebidas y convertirlas en todo tipo de objetos.