Andrea Tivadar: “Vivo en España porque me gusta disfrutar de la vida”

Actriz, modelo, cantante y mujer emprendedora. Con una mezcla de culturas envidiable. Rumano-británica y afincada en Barcelona porque le gusta disfrutar de la vida. Por eso ha elegido España para vivir. Estamos hablando de Andrea Tivadar, famosa por su papel en Final Fantasy, también es cantante, modelo, empresaria, e incluso biomédica. ¡No te pierdas a esta mujer empoderada que pisa fuerte!

Andrea Tivadar.

Andrea Tivadar, ¿cómo te presentarías para la gente que aún no te conozca?

Soy una actriz rumana-británica que vive en Barcelona y me gusta disfrutar la vida, por eso vivo en España.

¡Buena elección! Y más con el año que llevamos que nos ha enseñado a todos a disfrutar aún más de las pequeñas cosas. Decías ahora, soy actriz, pero además de eso eres modelo, cantante, una mujer emprendedora... ¿cómo se hace para llegar a todo?

Con mucha disciplina y mucha perseverancia. Como artista la flexibilidad es una de las cosas más importantes, mis días nunca son iguales, aunque yo quiera. A veces me escribe mi representante y me dice que en media hora tengo que mandar un cásting. En los días que eso no pasa, si que intento seguir una rutina comiendo bien, despertándome pronto, haciendo yoga...Hay papeles que son muy intensos y estas practicas de meditación también me sirven para alejarnos de ellos cuando no estoy trabajando.

Y viendo tu biografía, veo que el arte lo llevas en las venas, desde muy chiquitita, a los 3 años ya cantabas...

¡Sí! Empecé a cantar con tres años en la iglesia, actué en la escuela, luego estuve en una banda musical... Pero mi destinó me llevó a otro lado y empecé a estudiar ciencia. Pero luego cuando cumplí 20 años decidí retomar las artes.

¿Y por qué en ese momento?

Me di cuenta que era mi vocación, es una llamada y no la puedes evitar. Yo intentaba alejarme, pero no podía y la vida me ponía enfrente la gente que me llamaba para esa carrera.

¿Recuerdas tu primer rodaje?

¡Pasé mucho frío! Fue un corto de medio terror.

Tu faceta de mujer emprendedora está relacionado con moda vintage, entiendo que eres muy fan de las prendas vintage.

¡Totalmente, las amo! Mi tienda favorita es Humana Vintage, adoro ese mundo. Además, como actriz me ayuda a encontrar cosas de otras épocas para construir personajes.

Siguiendo con la moda, ¿algo que no pueda faltar en tu armario o tu maleta?

Esto te va a parecer raro, pero nunca falta un bañador sea la época que sea, aunque me vaya a un sitio de frío a la montaña a esquiar. Por si a caso voy a una sauna o a una piscina.

* Para más información de Andrea Tivadar contactar con JVV: info@jvv.com.es https://jvv.com.es o IG: @jvv_pr.