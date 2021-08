Marta Hazas o el vestido largo de Temperley London ante el que caerán rendidas estas vacaciones las mujeres de 50

Con motivo de la celebración de la tradicional cena de armadores por la Copa del Rey Mapfre de Vela, que este año tuvo lugar en la sala magna del House of Son Amar, la actriz Marta Hazas se enfundó en un vestido largo estampado bajo la firma de Temperley London. No es la primera vez que vemos a la celebritie vestida de esta marca pero esta propuesta no nos puede gustar más como fórmula estilística para las mujeres de 50 en estas vacaciones.

Se trata de un modelo de falda fluida, con la zona del abdomen ceñida con el fin de marcar curvas, de tirantes gruesos y de espalda descubierta con una gran lazada. En cuanto al peinado, ha lucido un recogido en forma de cola que ha aportado al look un acabado relajado. Somos conscientes de que las prendas estampadas son las que dominan la industria de la moda en estos momentos, por lo que tengas la edad que tengas, te recomendamos que te hagas con este diseño, estamos convencidas de que lo podrás sumar en la mayoría de tus planes estivales.