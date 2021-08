Colores y nuevos matices de cabello que encontrarás en el Otoño/Invierno 2021-2022

Quedan días de verano (como la canción de Amaral), pero para ser de las primeras en las nuevas tendencias capilares, hay que actualizar el contenido. A principios del 2021 se impuso el corte shaggy y con el paso de los meses, llegó el rubio como tinte principal y la vuelta de la magia de los flequillos. El otoño/invierno de 2021 estará cargado de colores y naturalidad. Los meses de frío siempre invitan a llevar tintes más neutros o un poco más oscuros, pero este año no será igual. Si este verano fue el del rubio, este invierno también lo será. Aunque no será el rubio que hemos visto en Andrea Duro. Los profesionales aconsejan tonos ceniza y matices platinos en el rubio. Eso sí, los flequillos abiertos se mantendrán.

Si estás pensando en hacerte un cambio de look y volver diferente y cambiada a tu rutina, escoge entre los nuevos colores y matices. Antes de ir a la peluquería, hay que conocer cómo serán las nuevas tendencias. Si eres morena, el nuevo color te será más fácil, pero si eres rubia puede ser un cambio interesante. El tono cobrizo en todas sus versiones reinarán en los salones de belleza. Además el cobrizo se moverá en varios matices. Irá desde el rojo más intenso como el burdeo o el anaranjado y llegará hasta el pastel como el blorange. En cuanto a las morenas, el chocolate es el más demandado. Al igual que el rojo, el chocolate se moverá entre la canela y miel. Aporta una iluminación natural y especial.

¿Cómo será el rubio de este invierno?

Si todavía no has dado el paso a ser rubia, como Clara Lago. El otoño puede ser tu gran oportunidad, aunque el color tiene un matiz natural y oscuro. El rubio que une toques oscuros como el caramelo es una apuesta segura. Por cierto, si no te convencen mucho, el color trigo se seguirá llevando.

Estamos seguras que el tono por excelencia será el beige frío. Mantiene el rubio que has conseguido este verano, y además se adapta muy bien a temperaturas bajas.

Como novedad en el color del rubio, se impondrá el arena. Es un color rico en matices como la ceniza y el dorado. De esta manera, crea una combinación de juegos con la luz del día que te encantará. Para ver cómo queda este color, el mejor ejemplo es Marta Hazas.

Marta Hazas con conjunto 'made in spain'.

Ginger dark: el color del 2021

Ya te lo hemos advertido, los colores cobrizos han llegado para quedarse. El Ginger dark, el color más oscuro de la paleta del rojo. Arrasa porque combina muy bien con todo tipo de pieles y rostros. Y en cuanto a la luz, logra impactar en la piel de forma muy favorecedora. ¡Nos encanta!

Gigi Hadid fue la primera en mostrar cómo queda. Si este color será el tuyo para el nuevo curso, el Ginger soft también puede ser un acierto. Es un rojo claro, pero sigue combinando los matices del dark. El resultado es elegante y con mucha personalidad. Este color es recomendable para pieles claras.

Marrón chocolate: el color más dulce

Ya se lo habrás visto a las hermanas Kardashian. Son fans del marrón chocolate, y casi todas ellas ya lo llevan. Es la tendencia más acertada para morenas que quieren cambiar, pero sin ser un giro radical. Una ventaja que tiene este color y que nos encanta es la facilidad que tiene de mantenimiento.

Marrón chocolate.

Tono amatista

El rosa que estuvo en muchos cabellos, se despide y deja paso al nuevo color: el violeta. Es el color más atrevido, para las más atrevidas. Llega en el momento perfecto, ya que el rosa estaba aburriendo un poco.

Color violeta, el color del 2021.

Habrá variedades en el violeta. Algunos profesionales aconsejan un violeta más oscuro, y otros apuestan por un violeta que recuerda a las orquídeas. Todo depende de la piel.

Mechas chunky: vuelta a los noventa

Los noventa han llegado, y lo verás tanto en la moda, en el maquillaje y en el cabello. Las mechas chunky han inundado todas las cuentas de Instagram. Se caracterizan por ser anchas y contrastadas. Si tienes una melena plana es perfecta, porque añade dimensión. ¿Quién las lleva? Ester Exposito.