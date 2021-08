Esta estilista, reina de Instagram, nos enseña cómo hacer un vestido digno de la alta costura con una falda de Zara

Después de un año de parón, donde las bodas, bautizos, comuniones y fiestas en general fueron casi nulos, la pandemia nos ha dejado un poco de respiro, y desde el comienzo de la primavera y el fin del estado de alarma no hemos parado de ver como los eventos se acumulaban en nuestra agenda. Y no solo en primavera y verano, si no que parece que el otoño también será uno de los meses favoritos para celebrar todo lo que el virus no nos ha dejado celebrar en este tiempo.

Y aunque normalmente las redactoras de moda nos pasamos meses y meses proponiendo looks y firmas de invitada, lo cierto es que hasta las propias marcas cambiaron un poco sus colecciones para ofrecer menos trajes de gala y más ropa sport y del día a día. Pero esto parece que ahora llega a su fin, y solo hay que echar un rápido vistazo a Instagram para comprobar que los eventos están en su pleno apogeo. Si te pasa como a nosotras y se te acumulan en el calendario, seguro que llevas semanas buscando el outfit perfecto con el que deslumbrar. Y es que además, pocas cosas apetecen tanto como arreglarnos y calzarnos unos tacones después de un año en chandal y zapatillas de deporte. Aunque ahora empieza también el típico problema de qué me pongo y cómo hago para no repetir modelito sin dejarme el sueldo.

Zara (y en general muchas firmas de Inditex, como Uterqüe y Massimo Dutti) nos ofrecen siempre cantidad de opciones de invitada para lucir perfecta sin necesidad de que sufra nuestro bolsillo. Pero gracias a la famosa red social hemos descubierto una combinación para subir de nivel una prenda low cost y parecer que llevas un vestido de Alta Costura. Te contamos cómo.

La estilista danesa Nina Sandbech ha conquistado Instagram gracias a sus looks llenos de color y vida, con mezclas que si en un primer momento pueden parecer imposibles vistas en ella funcionan. La clave está en elegir tonos complementarios y siempre colores vibrantes, rozando los neones.

En una de sus últimas fotos, la influencer nos ha sorprendido con una prenda de Zara, en concreto se trata de una falda midi cruzada con abertura lateral, de la cual además podemos encontrar varias versiones en la web. El truco de estilo viene por combinarla con un top de plumas en el mismo tono. Y aunque Nina elige un total look verde con botas de agua, a nosotras se nos antoja perfecto para cualquier evento con unas sencillas sandalias o zapatos tipo joya.

Top de plumas, de Twenty Fall (159 euros)

Falda cruzada con abertura, de Zara (29,95 euros)