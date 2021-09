Cayetana Guillén Cuervo: “Tenemos que valorar lo que hemos conseguido como mujeres y la lucha de las generaciones anteriores”

Se define como una mujer estresada viva. Y con eso ya no nos puede representar mejor. Cayetana Guillén Cuervo pisa fuerte, lucha por su vocación y sus sueños, e intenta llegar a todo como hacemos el resto de mujeres en 2021. No le gusta mucho estar al otro lado y desconfía de los titulares que podamos sacar los periodistas, pero nosotras solo podemos aplaudirla en su reivindicación de que las mujeres somos más que esa edad entrecomillada que tanto les gusta poner a algunos en sus artículos y entrevistas. Aquí se trata de talento y saber hacer, no de un número que nos encasillas.

Aunque vaya siempre media hora tarde por la vida, a nuestra entrevista también, Cayetana Guillén Cuervo nos recibe con una sonrisa, mucha energía y esas ganas de comerse el mundo que tanto la caracterizan. La actriz presentó la gala de inauguración de la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián con un vestido rosa y anecdóticas joyas. Su estilismo con joyas de lujo, una colaboración entre el exclusivo champán Perrier-Jöuet y la icónica Casa Munoa, que nos enamoró a todos los presentes. ¡No te pierdas nuestra entrevista con Cayetana Guillén Cuervo!

Cayetana Guillén Cuervo y Perrier-Jouët. FOTO: Imagen cedida por la marca.

¡Buenas tardes, Cayetana! Primero de todo felicidades por como salió de bien esa reciente gala inaugural del Festival de Cine de San Sebastián. Que gusto ver a dos mujeres empoderadas tomar la iniciativa en galas así...

Exacto, lo bueno es que el Festival de Cine de San Sebastián ya lleva muchos años dándonos ese papel protagonista a las mujeres, dándonos la batuta y los mandos. Hay que valorar mucho todo lo que se ha conseguido, y valorar la lucha de las generaciones anteriores como la de mi madre que tuvieron que dignificar su profesión y su género en plena dictadura, cuando llevaban muy poco tiempo votando realmente. Ellas ha sido las mujeres que han luchado por los derechos y libertades que tenemos ahora mismo. Y yo creo que hay que ser consciente que se han conseguido muchas cosas y no olvidarse de eso. Con la idea de definirlo todo a veces nos olvidamos de celebrarlo.

Y a parte de brillar llevando la batuta de la gala, centrándonos en la parte de moda que nos ocupa a nosotras, también brillaste llevando esos espectaculares pendientes de la colaboración de Perrier-Jouët y la Joyería Casa Munoa.

Sí, la verdad y eso que yo no soy de llevar pendientes, ni joyas en general, nada. Y estoy muy contenta porque estas han tenido un gran éxito y todo el mundo está hablando de los pendientes. Yo no pensaba que la gente se iba a fijar tanto, pero Casa Munoa los ha hecho de una manera manual, es una maravilla poder llevar esas joyas. Son marcas que rozan la excelencia, que cultivan la generación del esfuerzo y que hablan de generaciones que transmiten esa excelencia de padres a hijos que eso tiene que ver mucho con mi bandera, con mi legado. Yo nunca llevo joyas porque los vestidos de gala ya llevan muchas cosas y esto me han encantado. Teníamos que combinarlo con lo vestidos y hemos acertado para destacar la joyas. El de la alfombra roja de Nacho Aguayo para Pedro del Hierro y después para la gala con moda vasca con el mono de Isabel Zapardiez.

Más sorprendente aún, aunque la gente no se lo crea a primera vita, es que los pendientes no pesaban nada. Y nosotras que nos los pudimos probar damos fe de ellos. Algo muy importante para alguien como tú que nunca lleva joyas.

¡No pesaban nada! Y además quedaban planos con la forma de la oreja y no se movían. Si miras en redes hay muchos comentario alabando los pendientes.

Cayetana Guillén Cuervo y Perrier-Jouët. FOTO: Imagen cedida por la marca

Hace unos meses te leí en una entrevista esta declaración y me quede con ella porque creo que nos representa mucho a todas: “soy una mujer estresada viva”.

(Risas) ¡Total, es que vivo estresada! Voy siempre media hora tarde a todos los sitios, aunque intento tomármelo con humor. Aunque hay veces que me puede el agobio pero me ayuda mucho el yoga que hago, hago meditación, se trata de estar un poco en tu centro contigo dentro de todo el ruido con el que convives. Intentar sacar la mejor versión de ti. Hay veces que no los consigo, que se me va y que lloro. Mi chico me ayuda mucho, somos muy equipo, ya sabes que somos una pareja muy cómplice.

Y en ese estrés vivo, en que vamos a ver a Cayetana en los próximos meses...

He empezado la gira de ‘Puertas abiertas’ por toda España con mi compañero Ayoub El Hilali, dirigida por Abel Folk con texto de Emma Riverola. Hemos estado llenando en Madrid y Barcelona, ha sido muy gratificante. Es una función que parte de los atentados de la sala Bataclan en París. Es una obra donde se confrontan religión, política, miedos... Es una función controvertida y con mucho valor público que ayuda a tumbar los prejuicios. Y soy muy feliz haciéndola. Y luego sigo con los programas de La2 y con proyectos de series y películas que aún no te puedo contar porque no están cerrados.

Perrier-Jouët y los pendientes de la Joyería Casa Munoa . FOTO: Imagen cedida por la marca

