Bolsos shopping para ir a la uni o al trabajo con estilo y no dejarte nada en casa

Tras unas temporadas, o más bien unos años, donde los reyes absolutos de los complementos parecían ser los bolsos XXS, su reinado parece haber llegado a su fin. Y es que solo hay que echar un vistazo al feed de Instagram de nuestras influencers favoritas para comprobar como a la hora de hablar de este accesorio parecía que la moda había empezado una carrera por ver quien conseguía el modelo más pequeño -¿y absurdo?-. Pero no me malinterpreten, no es que tenga nada en contra de ellos, al contrario, si no más bien que algunas marcas llegaban a desarrollar unos modelos tan ínfimos que realmente no le veía el sentido de llamarlo propiamente bolso. Hasta la supermodelo Gigi Hadid enseñó algunos de sus modelos favoritos en un canal de la televisión americana, y es que al parecer el ángel de Victoria´s Secret es una fan absoluta de este tipo de complementos y posee multitud de ellos con diferentes formas y tamaños, aunque siempre lo más mini posible.

Si hay que señalar un culpable, también podemos poner el ojo sobre Jacquemus y su archi conocido “Chiquito”, sin duda el bolso más viral y deseado de los últimos tiempos que fue el precursor de esta fiebre. De ahí, solo era cuestión de tiempo que la tendencia se volviese global y las marcas sacasen sus versiones. Pero si bien resulta estilos y fácil de llevar, lo cierto es que este tipo de bolsos resultan incómodos a la hora de llevar nuestras pertenencias, convirtiéndose más en objeto decorativo que en un artículo para cubrir una

Los modelos XXL son los favoritos de las pasarelas y también del street style FOTO: Pinterest

necesidad.

Por todo ello parece que esta moda ha llegado a su fin, y ahora la pasarela impone bolsos tan grandes que prácticamente tapan a la modelo. Si bien nosotras apostamos por un término intermedio, preferiblemente de asa larga o media para poder llevarlo con facilidad sin que duelan los hombros. Lo cierto es que son perfectos para ir a la oficina o a la universidad y no dejarnos nada, desde la tablet o el portátil con sus respectivos cargadores hasta maquillaje, peine, libreta, llaves y demás objetos que se nos ocurran.

Bolso mano abalorios, de Zara (39,95 euros)

Bolso mano abalorios, de Zara FOTO: zara Bolso mano abalorios, de Zara

Bolso formato shopper en lona con iniciales bordadas, de Zara (19,95 euros)

Bolso formato shopper en lona con iniciales bordadas, de Zara FOTO: zara Bolso formato shopper en lona con iniciales bordadas, de Zara

Bolso shopper acolchado en color negro, de H&M (19,99 euros)

Bolso shopper acolchado, de H&M FOTO: H&M Bolso shopper acolchado, de H&M

Bolso shopper denim con bolsillo exterior, de Mango (25,99 euros)

Bolso shopper denim con bolsillo exterior, de Mango FOTO: Mango Bolso shopper denim con bolsillo exterior, de Mango

Bolso shopper de jacquard con bandolera, de Parfois (34,99 euros)