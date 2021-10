Debería ser OBLIGATORIO tener un jersey con volantes como el de AMELIA BONO para tener el lookazo con vaqueros

Imposible no darle ‘match’ en Tinder a este lookazo de Amelia Bono. Y es que cuando decimos que es de las mujeres mejor vestidas de España es con motivo. Y nos lo ha vuelto a dejar claro. Un look de lo más casual perfecto para estas semanas de otoño de no parar, ya sea para ir a trabaja, ir a por los niño al cole o de compras con amigas. No hay frío que se resista a ser tendencia y moda si te haces con un jersey como el de Amelia Bono que hará ‘match’ con todos tus pantalones vaqueros favoritos.

Estamos hablando de este jersey crudo con escote de pico y volantes, que si no es el mismo, lo hemos encontrado de lo más parecido en El Corte Inglés. Un diseño que Amelia Bono ha combinado con un vaquero también en color tostado, pero que lo podemos llevar con nuestros vaqueros de toda la vida o con un pantalón de efecto piel tan en tendencia.

Stories de Amelia Bono. FOTO: @ameliabono

Jersey de mujer pico volante (25,99€)