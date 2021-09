AMELIA BONO sabe que estas NEW BALANCE son las nuevas botas cómodas para todo el otoño y más con un total look negro

Amelia Bono es una insider más y no paramos de advertírtelo un día tras otro. A un armario repleto de prendas y accesorios que bailan entre los básicos y las tendencias, se une su especial maestría para crear combinaciones sorprendentes y de rabiosa actualidad. Y sis hay algo que nunca faltan en el armario o en la maleta para esta escapada de fin de semana que está viviendo, son las zapatillas New Balance. Son de New Balance y son las más repetidas en el ‘feed’ de Instagram de Amelia Bono, pero también en otros de las que más saben de moda.

Esta vez Amelia Bono las ha lucido con un total look negro en una imagen de lo más relajada disfrutando de su escapada de fin de semana.

¿Quieres copiarle las zapatillas? Aquí os dejamos un modelo parecido.

New Balance 574 (100€)