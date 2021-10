Este abrigo de Uterqüe es el básico favorito de las mujeres de 40, 50 y 60 porque hace tipazo y es el más top del 2021

Las temperaturas poco a poco están bajando y cuando menos te lo esperes, llegará una ola de frío y necesitarás un buen abrigo. Olvídate de comprar varios abrigos este año y selecciona uno, que sea el mejor para tu cuerpo y que esté unido a tu forma de vestir. Si tienes un básico en abrigo, tienes solucionado todos los looks del 2021 y 2022. Después de toda esta información, ahora la pregunta es ¿cuál es el mejor abrigo que sienta genial para mujeres de 40, 50 y 60 años? Como siempre ya hemos realizado una gran labor de investigación y tenemos el ABRIGO. Solamente tienes que ir a Uterqüe y enseñar la imagen del siguiente modelo que te vamos a enseñar.

El abrigo estrella de Uterqüe es tan bonito que vas a ir corriendo a la tienda o a la web, para tener esta prenda en tu armario. Está causando tanta expectación debido al estampado de cuadros y por el tejido de lana. Por cierto, el abrigo está inspirado en el confort y en la comodidad. Dos adjetivos que están presentes en la moda y en las tendencias que observamos cada día en las calles. Puede que sea de las que adoren ir con varias capas y no usar abrigo en todo el invierno, pero cuando veas esta prenda, irás poco a poco cambiando de opinión.

ABRIGO LANA BOTÓN (229,00 €)

Abrigo de Uterqüe con tejido de lana. FOTO: Uterqüe

Abrigo con estampado de cuadros. FOTO: Uterqüe

Abrigo con cierre mediante cinturón. FOTO: Uterqüe

¿Te hemos convencido? Seguro que sí. Ya es ahora de decir adiós a la gabardina y aunque nos acompañó durante el entretiempo y esos días de lluvia, ya no hace tiempo para esta prenda.

El abrigo de Uterqüe es perfecto para siluetas de mujeres con una edad más avanzada, concretamente por su cadera y cintura. Mediante el cierre con cinturón, se consigue moldear la figura. Sí lo piensas es un modelo clásico, pero con el estampado y la paleta de colores cambia por completo. Está diseñado para un fit oversize.

¿Qué prendas son las mejores para un outfit perfecto con este abrigo?

Eso sí, aunque tengas el mejor abrigo del 2021/2022, si no tienes un buen outfit no conseguirás un look viral. Uterqüe nos propone las siguientes prendas para estar increíble en cualquier momento. Es una buena guía para pensar en la maleta del siguiente puente e incluso para las vacaciones de Navidad.

JERSEY 100 % CASHMERE CUELLO POLO (179,00 €)

Jersey de punto cuello polo. FOTO: Uterqüe

PANTALÓN PIEL RECTO (229,00 €)

Pantalón confeccionado en piel. FOTO: Uterqüe

BOTÍN TACÓN PIEL (129,00 €)