Rocío Camacho: “Seima es una marca abierta a todo tipo de cuerpos y de mujeres. Son prendas que podemos llevar todo el mundo”

Frescura, empoderamiento y mucho color, así podemos definir la nueva colección de Rocío Camacho. La influencer con 700 mil seguidores y fundadora de dos empresas, Seima y Body Lobby, tiene tiempo para seguir sorprender a todo su público, con una nueva línea. Reset Collection, fue lanzada el miércoles, 27 de octubre y a los pocos minutos, el vestido Brigitte se agotó al momento. Tal y como Rocío explica, los nuevos diseños tratan de romper con todo lo anterior y añadir color y fuerza a nuestro día a día. Claramente, salir a la calle con energía es unos los principales motivos, por lo que Rocío Camacho escogió la década de los sesenta. El espíritu libre está en todos los tejidos, estampados y colores de las prendas.

En Lifestyle hemos querido conocer todos los detalles de Reset Collection y para descubrir qué novedades vamos a ver en Seima, Rocío Camacho nos contó todo en una animada y fluida conversación. Sigue leyendo, ya que aparte de saber qué es Seima, sabrás cuáles serán sus nuevos proyectos y cómo aplica la moda en su día a día.

Cuéntanos que es Seima para el público que todavía no conozca la marca, que será muy poca.

Seisma es mi marca de ropa que nació hace tres años. De una persona que tiene una obsesión por la moda y que a día de hoy es lo que me motiva para ir creciendo poco a poco. Acabamos de lanzar, Reset Collection, que a raíz del confinamiento tuvimos muchas dificultades, tuvimos que cancelar varias colecciones y ahora hemos vuelto con las pilas cargadas. Seima es un proyecto cargado de ilusión y de gente con muchas ganas de trabajar.

¿Qué tres adjetivos definen mejor a Seima?

Empoderamiento, fuerza y personalidad. Es una marca que tiene prendas únicas, sobre todo la última colección, porque no se encuentra en otras tiendas donde solemos comprar todo el mundo. Todas las prendas de las colecciones que estamos haciendo, intentan demostrar que dependiendo de la ropa que se lleve, puede cambiar un poco el estado de ánimo.

Antes de que nos cuentes sobre la nueva colección, hemos visto en tu perfil de Instagram una firma nueva, Body Lobby, ¿qué es?

Os doy un spoiler de lo que será. Es una marca que voy a lanzar con mi hermano y otras dos personas. Es un proyecto dirigido a la nutrición, deporte y estilo de vida. En este último año estoy intentando cuidarme un poco más y mi hermano que es preparador físico, me ha estado enseñando la importancia que tiene la nutrición, como el cuidarse tanto mental y físicamente. Body Lobby va a hablar un poco sobre eso. No tenemos fecha de lanzamiento, pero creo que será a mediados de noviembre, pero no hay nada establecido.

Eres el mejor ejemplo de influencer y gran empresaria en la moda, ¿cuál es tu secreto?

El que te guste lo que haces. Hay muchas veces que cuando estoy con mi madre, me dice que desconecte, pero para mí es un estilo de vida. Mi trabajo no es hasta las seis de la tarde. Puedo estar un domingo haciendo llamadas, contestando correos o mensajes de clientes desde Seima, o ahora de Boddy Lobby. Tanto las redes sociales como mis marcas, son mi motor de vida.

Con más de 700 mil seguidores, ¿utilizas Instagram como fuente de inspiración para tus diseños?

Si te soy sincera, no. Es cierto que muchas veces se puede confundir. Yo me fijo más en la persona que lleva la prenda, no en la ropa. Eso sí, me ha pasado muchas más veces de ver una persona en la calle y ver una prenda y decir quiero esto. Llamó corriendo a la diseñadora y describo el vestido que vi. En Instagram hay tanta inspiración que también te puedes saturar.

Rocío Camacho con prendas de Reset Collection. FOTO: Seima

Ahora después de saber más sobre ti, ¿qué tendencias, colores o estampados has utilizado para Reset Collection?

Hay un vestido que se agotó a los 15 minutos que salió a la web, tiene un estampado multicolor con los tonos: naranja, azul y verde. Con el vestido Brigitte hemos querido demostrar que ahora que viene la temporada más de colores básicos, se puede vestir con prendas más arriesgadas. Aguas marinas o verdes muy alegres son algunos de los colores de la paleta. La intención es transmitir alegría y empoderamiento.

¿Cuánto fue el tiempo de proceso a la hora de elaborar la colección?

Todo comenzó en junio con las primeras reuniones y en julio ya teníamos todas las telas. Después todo el proceso de patronaje, elaboración, que te llegue una prenda y que no te guste el patrón, y que se cambie cualquier detalle, todo esto alarga mucho el proceso.

¿Para qué tipo de mujer está dirigida la nueva colección?

Es una moda juvenil para mujer entre 15 a 30 años. Son prendas que podemos llevar todo el mundo. En esta colección y en las siguientes, vamos hacer diseños siempre con versatilidad. Hay prendas para todo tipo de cuerpos y para cualquier ocasión. Yo como consumidora de otras marcas, es al final lo que busco: versatilidad y comodidad.

Lookbook de Reset Collection de Seima. FOTO: Seima

Somos muy fans de todos los pantalones porque nos trasladan a la década de los sesenta, ¿cómo surgió incluir esta década en la colección?

Todo el equipo, sobre todo la diseñadora y yo, marcamos una tendencia y sobre eso se trabaja. La década de los sesenta es muy tendencia, me pareció que la moda de esos años, da mucho juego. Esta esencia se puede ver en el peto o en el pantalón campana.

¿Qué prenda sería un básico en tu armario y cuál crees que será la favorita de tus clientas?

El vestido que se agotó al momento, Brigitte. A mí me encantan los vestidos cortos, más arriesgados, y este vestido tiene ese estilo que representa el 100% una prenda de fondo de armario.

Lookbook de Reset Collection, Seima. FOTO: Seima

¿El concepto de sostenibilidad y diversidad los encontramos en los nuevos diseños?

Todo el packing es sostenible. Las cajas son de cartón reciclado e intentamos que todo sea sostenible, porque a día de hoy es muy importante. No solo tiene que estar a nivel marca, si no para todo el público. La sociedad está muy concienciada.

¿La pandemia modificó procesos de diseño o de fabricación?

En esta colección no, pero en las anteriores 100% todo se vio afectado. Teníamos varias colecciones pensadas y tuvimos que eliminarlas. Queremos retomar unas de las colecciones que teníamos preparadas y unirla con una colección que sea de ropa que usamos en nuestra vida más normal, y también a la hora de salir de fiesta. Será una colección que una dos partes habituales en cualquier mujer. Saldrá en enero o febrero del 2022.

¿Cuáles son los planes para acabar el 2021 y comenzar el 2022?

De momento seguir igual, tanto con mis redes, Seima y Body Lobby. En redes sociales quiero seguir creando contenido. Ahora estoy subiendo un vídeo mensual con temas más personales.