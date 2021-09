María Escoté: “Me hace mucha ilusión ser jurado de Allianz EGO Confidence in Fashion. Yo nací en EGO, en otras palabras, EGO es mi familia”

La Semana de la Moda de Madrid está siendo una auténtica revolución este año. Aparte de las grandes propuestas de Agatha Ruiz de la Prada, Duarte, Roberto Verino o Isabel Sanchis, en esta nueva edición se lanzó el premio Allianz EGO Confidence in Fashion. Un lanzadera donde un total de 15 jóvenes diseñadores muestran su pasión por la moda, el diseño conceptual, la tecnología o la sostenibilidad. De esos 15 participantes, solamente uno ganará. El premio está dividido en 6.000 euros, una ayuda en gestoría empresarial por parte de Allianz durante seis meses y la oportunidad de desfilar en la próxima edición de la pasarela. La lista está integrada por las firmas 404 Studio, Cherry Massia, Corsicana, Enneges, Georgiela Studio, Guillermo Décimo, Joaquín Dogo, Karont, Montenegro, Noah Christian, Paula Alegría, Picopico, Reparto Studio, Rubearth e Yvan Andreu.

El ganador se conocerá el domingo, y quién gane complementar su talento y su visión creativa con un conocimiento empresarial. Se puede decir Allianz EGO Confidence in Fashion es el aperitivo que da inicio a los desfiles sobre la pasarela Allianz EGO. En esta ocasión las firmas son: 404 Studio, Delanovoa, Goodption, Karont, Montenegro, Morle, Puzzle y Temporal. De esta manera se cerrarán las puertas una año más, conociendo que tendencias veremos en la próxima primavera/verano 2022.

María Escoté con Yvan Andreu en el Showroom Allianz Ego. FOTO: Cortesía de Allianz

En la primera edición de Allianz EGO Confidence in Fashion formas parte del jurado, ¿cómo fue recibir la noticia de ser miembro?

Me hace mucha ilusión ser jurado de este premio. Yo nací en EGO, en otras palabras, EGO es mi familia. Esta plataforma es una de las más importante de nuestro país para los jóvenes diseñadores, y este premio en concreto que se creó con Allianz me encanta porque aparte de valorar la creatividad o el desarrollo de una colección de un diseñador cuando empieza, se está pensando en la infraestructura empresarial. Es un premio que está pensado tanto por el premio de 6.000 euros, y luego la gestora que va a ayudar durante seis meses. De esta manera se puede hacer un proyecto con una buena infraestructura empresarial y con especialistas que ayudan a conducir un negocio. El objetivo es vender.

¿Qué normas o directrices está siguiendo o tiene el jurado para nombrar al ganador?

Al ser un premio empresarial y también creativo, se valora todo en general, pero más desde la perspectiva de la creatividad y el diseño. Tanto a nivel prendas de colección, como formas de vender, es decir, la manera de mostrar la colección de una manera diferente en venta y comunicación.

Yo creo que se busca algo muy completo. Buscamos a ese diseñador o colección que tenga un concepto coherente, porque al ser más jóvenes, los que somos más adultos nos perdemos mucho en conceptos y en el final del proyecto. Por ese motivo, es muy importante que exista una coherencia desde el principio. Me gusta mucho ver las formas y la mezcla de las texturas, las diferentes formas de trabajar y creo que hay una parte importante que es la comunicación y venta. En resumen, pienso en ese joven diseñador que se enfrenta a su primera parte de creatividad, producción, comunicación y venta.

María Escoté con Rubearth en el Showroom Allianz Ego. FOTO: Cortesía de Allianz

¿La sostenibilidad va a tener importancia?

Claro, porque la sostenibilidad ya no es que tenga importancia es que es algo imprescindible. Es muy bonito poder ver cómo todos los diseñadores, los 15 participantes, hablan de sostenibilidad como una norma más a la hora de crear y diseñar.

¿Y la tecnología?

Tanto la sostenibilidad y la tecnología son el presente, ya no es el futuro. No concebimos ninguna marca sin estos dos fundamentos, incluso las clásicas.

Hablando a nivel personal, ¿qué proyectos tienes para este año?

Acabó de presentar Wonder Woman. Fue el 80 aniversario y desde Warner me llamaron para hacer una colección cápsula a nivel mundial que hemos presentado el pasado miércoles.

El mes que viene lanzaré mi nueva colección con Desigual, que es la cuarta temporada que hago con ellos. Hemos preparado algo muy grande, algo que ha sido un sueño para mí. La verdad que estoy muy contenta y por cierto, tengo nuevos proyectos de cara al año que viene. Serán nuevas colecciones para el mes de febrero.

María Escoté con Picopico en el Showroom Allianz Ego. FOTO: Cortesía de Allianz

¿Volverás a Mercedes Benz Fashion Week Madrid?

La verdad que no lo sé, no me gusta ponerme presión. Me encantaría volver, pero tiene que ser el momento adecuado, que me apetezca y que vea que esté preparada para presentar una colección para desfilar. Puede ser una de las opciones del 2022.